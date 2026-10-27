Una operación para auxiliar a una mujer acaba con tres detenidos y el hallazgo de un punto de venta de droga en València

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha detenido a tres personas por un presunto delito contra la salud pública después de que una intervención para auxiliar a una mujer de 29 años permitiera descubrir un posible punto de distribución de sustancias estupefacientes en un Club Social de Cannabis, situado en el barrio de Camins al Grau.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas del pasado domingo, 26 de octubre, tal como ha informado la Policía Local de València en un comunicado. Según relató una testigo a los agentes, la mujer se encontraba en el suelo, aparentemente ebria y convulsionando, por lo que se solicitó asistencia sanitaria.

Poco después, un hombre salió de un establecimiento cercano, la cogió y la introdujo por la fuerza en el interior del local, pese a ser advertido de que ya se había avisado a los servicios de emergencia y que una ambulancia estaba a punto de llegar.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó inmediatamente hasta el lugar y trató de acceder al establecimiento para comprobar el estado de la mujer y facilitar su atención sanitaria. Las personas que se encontraban en el interior se negaron inicialmente y de forma reiterada a abrir la puerta.

Tras la insistencia de los agentes, finalmente permitieron el acceso al local, coincidiendo con la llegada de una ambulancia. Los policías localizaron a la mujer y facilitaron que fuera atendida por los sanitarios, que apreciaron síntomas compatibles con una fuerte intoxicación por alcohol y otras sustancias.

La intervención dio entonces un giro, cuando los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior y, durante las posteriores comprobaciones, localizaron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes.

53 GRAMOS DE MARIHUANA Y 552 EUROS EN EFECTIVO

En total, fueron intervenidos aproximadamente 53 gramos de marihuana y 21 gramos de una sustancia que aparentemente era hachís, además de tres básculas de precisión y 552 euros en efectivo.

Parte de las sustancias se encontraba en un espacio utilizado para guardar droga y otras cantidades fueron localizadas en distintos puntos del establecimiento. La presencia de las sustancias, las básculas de precisión y el dinero fraccionado hizo sospechar a los agentes que la droga podría estar destinada a su distribución y no exclusivamente al autoconsumo.

Ante estos indicios, la actuación concluyó con la detención de tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.

La actuación de la Policía Local permitió así garantizar la asistencia a la mujer y, durante las comprobaciones realizadas en el establecimiento, detectar indicios de una posible actividad de distribución de sustancias estupefacientes.