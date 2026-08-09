Un operativo terrestre de 200 personas trabaja durante la noche en el fuego de Tírig y se reincorporan medios aéreos

El Consorcio de Bomberos de Castellón continúa actuando en el incendio forestal de Tírig, donde un dispositivo terrestre ampliado ha trabajado durante toda la noche en los distintos sectores del fuego. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Bomberos de Castellón continúa actuando en el incendio forestal de Tírig, donde un dispositivo terrestre ampliado ha trabajado durante toda la noche en los distintos sectores del fuego. La orografía, con continuos barrancos, sigue dificultando las tareas de extinción, informa el organismo, que apunta que a primera hora de esta mañana se han reincorporado a las tareas los medios aéreos.

En concreto, en las últimas horas, el dispositivo ha estado integrado por unas 200 personas: tres dotaciones de bomberos del Consorcio, cuatro dotaciones URAF del Consorcio así como otros recursos de este mismo ente cuerpo provincial con cuatro unidades de mando, dos unidades de jefatura, un camión nodriza articulado y el equipo maquinaria y logística UML del Consorcio, y junto a ellos, ocho unidades de bomberos forestales de GVA, una dotación del Ayuntamiento de Castellón, dos dotaciones del Consorcio de Bomberos de Alicante y una sección completa de la UME.

Aparte de este dispositivo propiamente de extinción, trabaja en la zona el resto de organismos intervinientes en la emergencia, como Policía Autonómica , Guardia Civil, SAMU, etc.

Además, el incendio forestal en la Sierra Engarcerán (Castellón), declarado el pasado viernes, se encuentra controlado. Tras una nueva reunión del Cecopi se actualizará los datos.