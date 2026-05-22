La oposición pide volver a citar al vicesecretario en la comisión de VPP de Alicante por el expediente de averiguación

Reunión de la comisión de VPP celebrada el viernes 22 de mayo en el Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La oposición del Ayuntamiento de Alicante, conformada por PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, ha pedido volver a citar al vicesecretario del consistorio en la comisión sobre viviendas de protección pública (VPP), a la que ha declinado asistir este viernes como compareciente.

El objetivo de estos grupos es que el alto funcionario dé explicaciones sobre el informe de averiguación de hechos que le encargó el alcalde Luis Barcala, del PP, sobre Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Ante estas exigencias, el presidente de la comisión y vicealcalde de la ciudad, el 'popular' Manuel Villar, ha sostenido que comparecer es voluntario y que la decisión de hacerlo o no es "un derecho", por lo que "no" se puede "obligar" a asistir al vicesecretario. No obstante, ha asegurado que se le trasladará esta petición de la oposición, aunque no se le requerirá que comparezca.

Para esta quinta sesión ordinaria de la comisión se solicitaron cuatro comparecencias y tres de los citados ya declinaron formalmente asistir. Estos son, además del vicesecretario, el anterior jefe de Servicio de Asesoría Jurídica y el interventor. Este último ha alegado que no podía asistir este día y será llamado en otra fecha.

El cuarto es un inspector de la Policía Local, también llamado para que acudiera a esta sesión, quien no ha comunicado formalmente si asistirá o no. Por este motivo, está previsto que la comisión se vuelva a reunir a las 13.00 horas, cuando estaba fijada su comparecencia.