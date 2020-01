Oposición y PSPV en el Ayuntamiento de València constatan "contradicciones" de la jefa de Gestión de EMT ante el fraude

Publicado 08/01/2020 17:56:16 CET

Censuran falta de protocolos y planificación y destacan que esta directiva diga que con ella no se hubiera hecho la estafa

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP, Cs y Vox, los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, y el PSPV, integrante junto a Compromís del gobierno municipal, han constado este miércoles "contradicciones" entre las explicaciones que la jefa de Gestión de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad, María Rayón, ha dado, por una parte, en el juzgado que investiga el fraude de cuatro millones de y, por otra, en la comisión de trabajo creada en la entidad.

Así, han señalado que esta responsable, que ha comparecido por segunda vez en la comisión, "se ha ratificado" en lo que apuntó en su primera declaración, que según han dicho no coincide con lo dicho en el juzgado. Igualmente, han destacado que se ha ratificado que en la EMT no existen los protocolos de control de los que hablan sus directivos, ni control diario de las cuentas, ni planificación para las vacaciones.

Tras la comparecencia de la jefa de Gestión, la presidenta de la comisión de trabajo y representante socialista, Elisa Valía, ha comentado que las contradicciones no solo se refieren a las diferencias con la versión dada en el juzgado sino a las que hay con lo apuntado por otros empleados de la EMT respecto a las funciones desempeñadas.

"Lo fundamental es que entra en contradicción con lo que dicen las personas que se supone que ejecutan esas tareas. Al margen de donde lo digas es que se habla de unas tareas que esas personas dicen que no realizan y que no se delegan cuando hay vacaciones -la estafa se produjo cuando el gerente de la EMT, Josep Enric García, estaba de vacaciones y Rayón de baja--", ha expuesto, al tiempo que ha señalado que "se constata de nuevo falta de organización y de control" y ha dicho que no se ha podido aclarar quién tiene la función de mirar los saldos.

Asimismo, la representante del PSPV ha comentado que la jefa de Gestión ha apuntado que "si ella hubiera estado en activo esto no habría pasado" y ha subrayado que le ha indicado que "cuando uno no está no puede ser que las cosas fallen".

"MIRANDO A LA CARA"

"Cuando uno no está tiene que delegar de manera que se garantice la seguridad de toda la empresa", ha aseverado Valía, que ha reconocido, como también han hecho los representantes del PP, que durante su declaración Rayón ha dicho que si hubiera estado trabajando "mirando a la cara" de la trabajadora despedida hubiera podido conocer el fraude.

Respecto a los procedimientos de control en el funcionamiento de la EMT de los que hablan sus responsables, Elisa Valía, ha explicado, como los ediles de la oposición, que se han llevado a la comisión "tres carpetas con procedimientos" que igual "hubiera sido mejor no verlas" porque "no son procedimientos de una empresa de 118 millones de euros de presupuesto".

ARTÍCULOS DE PERIÓDICOS Y NOTAS A MANO

"Hay artículos de periódico sobre cómo presentar el IVA y notas a mano subrayadas con fluorescente. No se puede hacer en un folio un escrito a mano con tres pasos en letra grande y archivar como un procedimiento. No hay nada", ha lamentado.

Por su lado, en representación del PP, Carlos Mundina, ha aseverado que "ha quedado muy claro hoy que lo que se dice en esta comisión" de trabajo de la EMT para investigar la estafa "a veces no se dice en el juzgado".

A este respecto, ha comentado que Rayón dijo en su primera visita a la comisión que la trabajadora despedida "si no estaba la responsable de hacer las conciliaciones bancarias las tenía que realizar" y ha destacado que esta jornada "ha confirmado que en el juzgado no dijo que eso no era así".

"SIGUE LA DUDA"

Igualmente, Mundina ha expuesto que se ha visto que "no existían ni protocolos ni procedimientos en lo referente a la tesorería y pago, ha resaltado que "sigue la duda" sobre si las conciliaciones bancarias son diarias o mensuales y ha señalado que la jefa de Gestión no hacía funciones de tesorería a pesar de ser la responsable de esta tarea.

El edil del PP ha responsabilizado de lo sucedido en la EMT y del funcionamiento de la compañía a su presidente y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.

"El responsable es Grezzi. Esta señora tiene su responsabilidad como jefa del área de Gestión; el gerente, por supuesto, pero el verdadero responsable de esta desorganización y de esta falta de protocolos y procedimientos es Grezzi, que es el que debe dimitir. Ha diseñado un equipo directivo a su imagen y semejanza. Es al que le ha ocurrido el fraude", ha manifestado.

El representante de Cs, Narciso Estellés, ha apuntado que Rayón "echa la culpa" de lo ocurrido a la trabajadora despedida y hasta ese momento responsable de Administración.

Asimismo, ha indicado que se constata que entre el 3 y el 20 de septiembre pasado, periodo en el que se registró el fraude, "nadie miró una cuenta" de la EMT y ha afirmado que "eso en una empresa con el presupuesto de EMT no es viable".

"NO SE HA PLANIFICADO BIEN"

En la misma línea, ha considerado que "tiene que haber procedimientos de vacaciones -ha dicho que la planificación que hay es "mala"-- y una cadena para asegurarse de que se miren las cuentas como mínimo semanalmente". "La potestad de control no se ha delegado. Si admite que si hubiera estado no hubiera pasado -el fraude--, ahí hay una contradicción, No se ha planificado bien. Cuando un directivo está de vacaciones o de baja, los controles deben ser similares a cuando está. Si no, algo pasa", ha declarado.

Estellés, que ha pedido de nuevo el cese de Rayón, ha censurado también que tras la estafa no se haya puesto "ni un solo mecanismo para evitar cualquier circunstancia, error o fallo" y ha lamentado que se siga "con los mismos procedimientos", así como que lo que existan como tales sean "unas carpetas que los empleados han hecho ellos, manuales y escrito todo a boli".

Por su lado, el concejal de Vox, Vicente Montañez, ha considerado que los responsables de la empresa "no dijeron la verdad" en sus comparecencias, ha dicho que se ha visto que la jefa de Gestión "no tiene el control del departamento que dirige" y ha calificado de "apuntes de un chiquillo en el colegio" lo presentado como procedimientos. Ha censurado que Rayón no haya denunciado "la falsificación de firmas" en el fraude y su "dejación de funciones" y ha pedido también su cese.