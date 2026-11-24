El cantante y escritor Pablo Sánchez. - ÚLTIMO PASILLO

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pablo Sánchez, cantante y compositor de las bandas valencianas La Raíz y Ciudad Jara, se estrena como escritor con 'A la orilla de Krakatoa' (Cultura Valenta), una novela en la que recrea el "crecimiento personal" en una metáfora de su propia vida, que surge como una "necesidad artística" del autor en busca de su "nueva identidad".

Así lo explica el artista, en una entrevista con Europa Press, en la que explica que esta obra surge tras su diagnóstico de mieloma múltiple para compartir el proceso que estaba viviendo durante la enfermedad y que ha dado como resultado una historia en la que la realidad y la ficción se entrelazan.

En febrero de 2025, Pablo Sánchez se ve obligado a interrumpir su actividad musical y abandonar los escenarios en pleno inicio de la gira de reencuentro de La Raíz. De esa experiencia nace 'A la orilla de Krakatoa', que explica la vivencia de una hematóloga en una situación similar a la del artista.

Sánchez --que en abril anunció que se encontraba en remisión completa del cáncer-- señala que el libro surge de un mecanismo frente a un duelo para intentar "entender" lo que le estaba pasando y poder "explicar las cosas que estaba sintiendo en un momento tan duro". Por eso, este volumen le sirve para "ordenar un mundo que, de repente, se me había desordenado" y, de esta manera, "aprender a ver la vida de otra manera" y una serie de "emociones diferentes".

"Las personas que pasamos por un proceso así realmente nos transformamos. Entonces, pues toda esta serie de transformaciones y crecimientos personales los voy plasmando poco a poco en las páginas, argumenta el artista.

El escritor dice, además, que la novela fue "creciendo en tiempo real, a medida que mi tratamiento y mi terapia avanzaba". "Iba aprendiendo cosas y entonces iba metiéndolas en la novela", señala.

"Cuando me dicen que tienes un cáncer que no tiene cura me genera una reacción mental y física", explica. Por ello, cuando sale de la consulta, reflexiona acerca de que el hematólogo "está lejos de poder saber lo que se siente al otro lado de la mesa cuando escuchas algo así".

Pablo busca "plasmar" la historia de su vida y de "todo lo que ha sido el antes y después de ese diagnóstico". No se trata de una novela autobiográfica, pero está basada en la experiencia del artista.

De ahí nace el personaje de Bea, la protagonista, una hematóloga sevillana en la que se ve representado el escritor. De su persona tiene, hasta el momento del diagnóstico, "muchas inseguridades, dudas, episodios de ansiedad y miedos, y tiene anhelos, porque viene anhelando lo que no tiene", cuenta. Además, los personajes que rodean a Bea en el libro son personajes que han rodeado la vida del artista cambiándoles el nombre.

"TODO CAMBIA, SE BORRA DE UN PLUMAZO"

"Cuando te dan un diagnóstico así, todo cambia, se borra de un plumazo todos esos anhelos y proyecciones futuras y, de repente, te centras en lo único que no tienes, que es la salud", sostiene.

Cuando le dan el diagnóstico, Sánchez recuerda "el calor abrasador" que le sube por el cuerpo, y como le "quema la cabeza". "No me deja responder, me tiene petrificado en frente de la doctora", argumenta. Esa sensación le recordó a la erupción de un volcán y le vino a la mente la de Krakatoa en 1883, que protagonizó una de las erupciones más violentas de la historia moderna, que "no dejó a nadie con vida".

"En Krakatoa inventé un lugar donde la gente como Bea o como yo, tras recibir un diagnóstico, tiene que enfrentar una serie de pruebas, no para vencer, sino para crecer a lo largo de la vida", explica el autor.

LA FANTASÍA

En el libro queda patente la fantasía durante toda la historia. El autor ha señalado que para explicar el "crecimiento personal" que se sufre cuando te pasa algo así y "los cambios que suceden en la mente", le pareció "divertido, diferente y entretenido de una manera fantástica, porque así podía huir de la autobiografía", cuenta.

Quiere reflejar que la protagonista, a partir del diagnóstico, fuera aprendiendo en un mundo fantástico. Por eso, Bea "experimenta este crecimiento personal de una manera diferente", que es "hablando con un árbol, tomándose una poción, subiéndose encima de un pájaro y planeando sobre la isla...". "Le van a pasar una serie de cosas con las que se va a dar cuenta de sus cambios emocionales en este mundo de fantasía", indica.

"Cuando te diagnostican, disocias la realidad y los pacientes entramos en un mundo diferente y paralelo", explica. Tanto es así, que cuenta que "cuesta" el hecho de "conmoverse o emocionarse" con las cosas de la realidad porque están "volcados en la herida y en curarse".

"MEZCLA DE EMOCIONES"

Sánchez explica que en los primeros días, antes de plasmar la historia, "se mezclaron muchas emociones". La primera era la "falta de ciencia para explicar el origen de una enfermedad que, en realidad, no tiene origen". "Tenía que crearme yo una teoría propia y crearme una historia porque se me acababa de desordenar tanto la mente que necesitaba ordenármela de alguna manera".

Otra de las cosas que sintió fue "el miedo a no permanecer, el que te digan que tu vida en cualquier momento se puede acabar, sentir la muerte cerca". "Vi la necesidad de despedirme de mi yo anterior y centrarme en el de ahora, en el que me va a hacer vivir todos los años que pueda", destaca Pablo. Para ello, era necesario "crear una línea temporal de todo lo que había sido para contar la historia de mi vida hasta este punto para despedirme de esa persona".

Además, habla de la "inquietud artística" que forma parte de su "biología". El seguir haciendo arte y decirle a la gente que estoy aquí, no soy el cantante y músico, pero sigo siendo artista para encontrar mi nueva identidad".

"EXPLORARTE Y CONOCERTE"

El escritor habla sobre la diferencia entre escribir una canción y escribir un libro. "Escribir una canción es muy emocionante" porque se concentran "proyecciones y emociones distintas", por eso destaca que se trata de "una proyección de arte compartida".

En la escritura, no está esa "comunión y 'feedback' de sentirte acompañado", si no que consiste en "explorarte y conocerte". Escribir narrativa es un ejercicio mucho más profundo", enfatiza.

LA AYUDA DE SU HIJA

El autor reconoce que su hija ha sido "muy importante a nivel anímico". En su vida, han cambiado muchas cosas, no solo la salud, por eso ha puesto en valor que su hija "es la única persona en el mundo" que le sigue "mirando igual" que "antes de tener la enfermedad".

"Todo el mundo sabe que padezco una enfermedad, que estoy más frágil y, es difícil tratar a una persona que está padeciendo un cáncer", explica. Por eso, ensalza la figura de su hija, que "me mira como si no me hubiera pasado nada".