La Orquesta Filarmónica de la UA se prepara para ofrecer sus Conciertos de Primavera

Imagen de un concierto de la Orquesta Filarmónica de la UA - UA

ALICANTE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante (OFUA) se encuentra inmersa en los últimos ensayos preparatorios para sus Conciertos de Primavera. Se trata de un ciclo que contará este año con dos actuaciones.

En concreto, serán el viernes 8 de mayo, a las 20.00 horas, en el Teatro Castelar de Elda, en colaboración con el Ayuntamiento, la sede universitaria y la Sociedad Musical Santa Cecilia de la localidad, con entrada gratuita.

La otra será el sábado 9, a la misma hora, en el Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con el Rotary Club Alicante y con el patrocinio anual de Vectalia, con entradas a 12 euros. La recaudación del este concierto se destinará a financiar ayudas para la formación de los músicos de la OFUA.

Alejandro Muñoz será el director invitado de los Conciertos de Primavera de la OFUA, que contarán con la participación del concertino Antonio García Egea, detalla la institución académica en un comunicado.

Según la UA, Muñoz, "considerado como uno de los artistas más versátiles y completos de su generación", es actualmente director titular de la Camerata Gala y del Coro de Ópera de Córdoba, director artístico de Gala Fest y director musical de la compañía Lírica 1811.

El director invitado ha detallado que "dos sinfonías serán las protagonistas del programa elegido para ambas actuaciones". En concreto, habrá una primera parte, en la que se interpretará la sinfonía de F. Schubert Sinfonía nº 8 en si menor D 759 'Inacabada', y una segunda parte, con A. Dvorák, Sinfonía nº 8 en sol mayor op. 88.

"Hemos querido proponer un programa ambicioso y contrastante. La Sinfonía nº 8 de Franz Schubert nos lleva a un clima íntimo y expresivo, donde cada motivo tiene una gran carga emocional. Por su parte, la Sinfonía nº 8 de Antonín Dvorák aporta luz, energía y un carácter más abierto y vital. Juntas, estas obras permiten a los jóvenes músicos mostrar sensibilidad y entusiasmo en un repertorio fundamental del sinfonismo romántico", ha apuntado Muñoz.