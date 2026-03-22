Ortí anuncia un plan director y una inversión de 1,2 millones de euros en el Monasterio de la Valldigna

Visita a Monasterio de la Valldigna - GVA

VALÈNCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha presidido, en el fin de semana de celebración del Día de la Valldigna, el Consejo Rector del Monasterio de Santa María. En la reunión, Ortí ha anunciado un plan director para el Monasterio de la Valldigna y una inversión de 1,2 millones de euros en acciones de conservación y dinamización del monumento.

El plan director presentado por la consellera responde a una iniciativa que tiene como objeto reparar, conservar y poner en valor los edificios de la plaza sur del monumento, entre otros objetivos, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Algunas de las localizaciones reformados serán el edificio denominado Camerinos, el Palacio de Abad o la Capilla de Nuestra Señora de Gracia. Además, ese plan también recoge la instalación de itinerarios accesibles en la entrada al edificio.

En el acto, Ortí ha destacado el "compromiso" del Gobierno autonómico con la conservación, promoción y reconstrucción de un patrimonio que es símbolo y referente para todos los valencianos.

El Monasterio de Santa María de la Valldigna, recogido en el Estatut d'Autonomia como templo espiritual, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia, constituye uno de los principales símbolos de identidad del pueblo valenciano. Un espacio que, tal y como ha señalado la consellera, representa "un punto de encuentro de todos los valencianos", donde historia, cultura y memoria colectiva se proyectan hacia el futuro, tal y como reconoce su propia Ley 4/2022.

La consellera ha invitado a la unidad, también a nivel administrativo, como valor "que se renueva, y no se da por supuesto", para multiplicar avances, también, en materia cultural.

En este sentido, la Generalitat, junto a la Mancomunitat de la Valldigna y el Ayuntamiento de Simat, han venido desarrollando en las últimas dos décadas diferentes actuaciones orientadas a la recuperación, dinamización, restauración y mantenimiento del conjunto monástico, consolidando progresivamente este enclave como un referente patrimonial, cultural y turístico de la Comunitat Valenciana.

PREMIO VALLDIGNA 2026

Arturo Zaragozá Catalán ha sido galardonado con el Premio Valldigna 2026. Es doctor en Arquitectura y uno de los principales referentes en la arquitectura gótica valenciana. Fue inspector de Patrimonio Artístico de la Generalitat (1983-2018), Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

Además, miembro del International Council of Monuments and Sites. Ha dictado cursos de Técnicas Artísticas en la Universitat de València-Estudi General y de Historia de la Arquitectura en el Master de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido también director del mismo Master (1997-1999). Ha dictado conferencias en universidades europeas y americanas.

Ha publicado más de 20 libros, y más de 50 capítulos de libros o artículos científicos en revistas especializadas, especialmente sobre catalogación, restauración monumental y arquitectura popular, historia de la arquitectura e historia de la construcción. Ha realizado estudios de investigación sobre la historia del Monasterio de la Valldigna.