Ortí impulsará una Unidad de Rescate en Patrimonio Cultural para dar una "respuesta técnica" ante emergencias

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí. - GVA

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha anunciado que reforzará la capacidad operativa del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (IVCR+I) mediante protocolos estables de colaboración con otros organismos públicos y ha avanzado el impulso de una Unidad de Rescate de Emergencias en Patrimonio Cultural, que "permita una respuesta técnica y coordinada ante situaciones de riesgo".

Así lo ha manifestado la titular de Cultura en su primera comparecencia este viernes en Les Corts, donde ha dado cuenta de sus planes al frente de la Conselleria.

En materia cultural, Ortí ha mostrado su voluntad de reforzar el diálogo y seguir trabajando en el apoyo directo al sector.

Entre otras iniciativa, se ha referido a la voluntad de "reforzar el papel del Institut Valencià de Cultura como instrumento dinamizador del tejido profesional y de nuestra rica cultura popular" y ha recordado que el modelo del Circuit Cultural "ha alcanzado un récord de 155 municipios adheridos, con un presupuesto también de récord cercano a los tres millones de euros".

Asimismo, ha remarcado su intención de "seguir trabajando en el apoyo directo al sector". En este sentido, ha recordado el aumento en ayudas que, como en el caso de las artes escénicas, suponen un 33,9 % más que en 2022 alcanzando los 7,7 millones de euros.

La consellera ha destacado la consolidación del "Plan Restaura como el principal instrumento para la conservación del patrimonio de la Comunitat", ampliando el alcance de las actuaciones, así como el impulso al patrimonio inmaterial, nuevas candidaturas a la Unesco, la digitalización de la gestión patrimonial y el desarrollo de rutas y herramientas de difusión.

BELLAS ARTES E IVAM

Ortí ha señalado que se reforzará la proyección del Museo de Bellas Artes de València y avanzará en una estrategia para consolidar la colección del IVAM como "eje identitario".

El Consorci de Museus "consolidará su papel como instrumento de apoyo al sector artístico y de dinamización territorial" y ha destacado que el Centre del Carme "se ha posicionado como referente nacional en cultura inclusiva y mediación cultural". Asimismo, ha concluido que se seguirá trabajando por la excelencia en la programación del Palau de les Arts, con producciones de alto nivel escénico y musical.

En cuanto a la reconstrucción postdana, Ortí ha detallado que hasta el momento la Generalitat ha movilizado más de 21,5 millones de euros para la recuperación de la cultura y el patrimonio.