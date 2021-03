El ovetense Nacho de Paz gana el I Premio Internacional de Composición SGAE-CullerArts

La obra 'Lichtstrahl 1' desea transmitir "cierta esperanza" para salir de la crisis por la pandemia

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El compositor y director de orquesta Nacho de Paz (Oviedo, 1974) se ha alzado con el I Premio Internacional de Composición SGAE - CullerArts para violín, convocado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con el propósito de "estimular la creación de nuevas composiciones para violín y reconocer la labor de sus creadores".

La pieza ganadora, 'Lichtstrahl 1', será obra de obligado estudio e interpretación para todos los concursantes en la fase eliminatoria de la III edición del Concurso Internacional de Violín 'CullerArts', organizado por el Ayuntamiento de Cullera, según han informado en un comunicado conjunto la SGAE y el consistorio. El certamen se celebrará el próximo mes de septiembre y "en breve" saldrá su convocatoria oficial.

Además, el compositor Nacho de Paz formará parte del jurado del certamen y recibirá un premio en metálico dotado con 2.000 euros. "Normalmente no compongo; de hecho, llevaba diez años sin hacerlo, pero la pandemia me dio la oportunidad de volver a escribir porque tenía tiempo libre. Supongo que ser director de orquesta me permite conocer muy bien el trabajo de otros y aprender muchísimo, algo que he incorporado en mis nuevas composiciones", explicó el pasado 4 de marzo, al recibir el galardón de manos del presidente de la SGAE, Antonio Onetti.

'Lichtstrahl 1' se impuso sobre las otras 36 obras presentadas al certamen con el respaldo de todo el jurado, integrado por Cecilia Bercovich (intérprete de violín y viola), Ferrer Ferran (compositor, director de orquesta y miembro del Consejo Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana) y Cristóbal Soler (director artístico y musical de 'CullerArts').

Para el autor ovetense, este galardón ha supuesto un "gran estímulo para seguir componiendo". "Estoy muy contento. Por otro lado, soy consciente de que los participantes en el concurso de violín en el que se interpretará mi pieza tienen todos los años un nivel altísimo y eso supone un enorme aliciente para cualquier compositor", ha detallado.

La obra 'Lichtstrahl 1' tiene su origen en el periodo de restricciones sanitarias provocadas por la pandemia de la covid-19 y fue escrita en otoño de 2020 en Viena (Austria), donde Nacho de Paz se encontraba preparando los ensayos para participar en el prestigioso festival de música contemporánea Wien Modern.

Así, en medio de "esta extraña situación", apunta, tras siete meses de cancelaciones y confinamiento, el compositor se lanzó a escribir la obra. "Había leído en internet la noticia de la convocatoria del concurso y, de repente, entre ensayo y ensayo, me encontré componiendo una pieza para violín, de forma muy rápida e impulsiva, con mucha ilusión", ha añadido.

Durante las dos últimas décadas Nacho de Paz ha centrado su trabajo en la dirección de orquesta, como principal director invitado del ensemble de música contemporánea vienés PHACE y en sus múltiples colaboraciones con numerosas orquestas nacionales e internacionales.

"Estudié Piano y Composición, y, de hecho, hace años gané tres importantes certámenes internacionales de composición; aunque, en los últimos veinte años la vida me llevó más por el camino de la dirección. Por eso, ganar el I Premio de Composición SGAE - CullerArts para violín es muy estimulante, como volver a sentir esa llama de la composición que siempre había estado ahí", dice el autor.

MELÓDICA, ESPIRITUAL Y TÍMBRICA

Nacho de Paz define Lichtstrahl 1 como una obra "melódica y espiritual, y a la vez tímbrica, que desea transmitir cierta esperanza para salir de esta situación actual en la que nos encontramos".

Para ello, el autor se inspiró en la espiritualidad de dos personalidades femeninas del ámbito musical e intelectual del mundo antiguo: Hildegard von Bingen (siglo XII) y Kassia (siglo IX).

"En ambos casos, su creación poética y artística está íntimamente ligada con la experiencia mística. Las dos exhiben una personal ornamentación orientalizante de los modos gregorianos y emplean registros particularmente agudos en sus composiciones. Los últimos estudios han vinculado de una manera científica estas exigentes líneas melódicas del canto con pequeñas alteraciones en el flujo de oxígeno que ellas describían como vivencias de epifanía o inspiración divina", comenta el autor.

"A través de una transliteración de emociones, la obra explora los espectros acústicos de cada una de las notas que integran una línea vocal imaginaria. De esta forma, se establece una analogía entre la física del sonido y la de la luz sugiriendo un símbolo de esperanza", concluye.