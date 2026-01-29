Ozuna, Kapo y Ovy On The Drums, confirmados para el Zevra Festival

Artistas , Kapo y Ovy On The Drums - ZEVRA

Zevra Festival ha revelado el segundo gran avance de cartel de su quinto aniversario, que se celebrará en la playa de Cullera (Valencia)del 24 al 27 de julio de 2026, con la presencia de estrellas latinas como Ozuna, Kapo y Ovy On The Drums y españoles como La Pantera, Efecto Pasillo, Samuraï, Camin, Mar Lucas y Ginesta.

Juan Carlos Ozuna (San Juan de Puerto Rico, 1992) es uno de los artistas latinos más influyentes de la última década. Irrumpió en escena con su álbum Odisea (2017) y en 2025 lanzó 'Stendhal', un álbum junto al artista Beéle que combina reguetón con afrobeat y ritmos caribeños.

Kapo, Juan David Loaiza (Antioquia, 1997), es uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional en la música urbana actual. Escribió su primera canción a los 13 años y en 2025 posicionó en las listas europeas temas como 'X ti' junto a Feid. Fue telonero de Karol G en el Santiago Bernabéu y de Maluma en València.

Ovy On The Drums, Daniel Echavarría (Medellín, 1991), crecido en la emblemática Comuna 13, es uno de los productores más respetados y galardonados de la música latina actual. Ha producido canciones icónicas como 'Tusa' o 'Bichota' y ha aportado en trabajos de artistas como Anuel AA, Sebastián Yatra, Quevedo y Mora. Su trabajo en el álbum 'Mañana será bonito' (2023) de Karol G le valió un Latin Grammy y un Grammy.

Ellos tres compartirán cartel en Cullera con Anuel AA, Nicky Jam, Chanel y otros artistas como JC Reyes, Saiko, Juan Magán, Omar Montes, La La Love You o Iñigo Quintero.

El Zevra espera reunir a más de 150.000 personas a lo largo de tres días de música. Las entradas están a la venta en la web del festival.