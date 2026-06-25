Paco Roca dibuja a Requena como Ciudad Española del Vino 2026

Presentación de la imagen de Requena como Ciudad Española del Vino 2026 - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La imagen gráfica de Requena (Valencia) como Ciudad Española del Vino 2026, diseñada por el ilustrador valenciano Paco Roca, consiste en una serie de seis piezas que representan distintas escenas de la vida en la localidad, ligadas a su histórico vínculo cultural y social con el vino, además de a sus principales recursos y atractivos locales.

La Diputació de València ha acogido este jueves la presentación de la campaña, que el diputado de Turismo, Pedro Cuesta, ha destacado como "fiel a la tradición vitivinícola y a la esencia del municipio". Al acto han asistido diputados provinciales y concejales del Ayuntamiento de Requena, informa la corporación.

"La capitalidad de Requena como Ciudad Española del Vino 2026 es un reconocimiento a su legado histórico y su identidad, pero a la vez potencia exponencialmente la proyección del municipio y toda su comarca como destino enoturístico de referencia, con un importante patrimonio cultural y sus denominaciones de origen Utiel-Requena y Cava como grandes distintivos, que no deja de innovar en sus viñedos y bodegas, enriqueciendo y fortaleciendo además la promoción nacional e internacional de toda la provincia de Valencia", ha manifestado el responsable provincial.

Para la Diputació de València, ha subrayado, "es un orgullo que un municipio de la provincia y, especialmente, de su interior tenga este reconocimiento y ponga en el mapa toda la provincia de Valencia, así como que un artista de la categoría de Paco Roca plasme en imágenes todo lo que es Requena".

Previamente se ha presentado el vídeo promocional que complementa el amplio programa de acciones previsto para celebrar la capitalidad de Requena durante este año y difundirla públicamente, detalla la corporación provincial.

Santiago Vañó, técnico del área de Turismo y Cultura del consistorio, ha explicado que todas las acciones programadas con motivo de la designación persiguen "crear una puerta de entrada a Requena a partir del vino, para que la gente pueda conocer el resto de productos, el patrimonio histórico y la comunión entre lo urbano y lo rural --en referencia al casco urbano y las aldeas de Requena-- que ofrece, con el fin de proyectar públicamente no solo esta localidad, sino todo el interior de la provincia, durante todo el año".