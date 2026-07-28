El paro baja en 23.200 personas en el segundo trimestre en la Comunitat y se crean 34.100 empleos

Archivo - Varias personas con cita previa esperan para entrar en una oficina del SEPE (antiguo INEM), en Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 12 de febrero de 2021. El número de parados registrados en las oficinas de empleo en la Comunitat Valencian - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 23.200 personas en el segundo trimestre en la Comunitat Valenciana hasta los 304.600 desempleados, un 7,1% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del segundo trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 10,88%.

Esta cifra de parados es la más baja en un segundo trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en la Comunitat (15 veces) mientras que ha subido en 10 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2016.

En el segundo trimestre se crearon en la autonomía 34.100 puestos de trabajo (+1,4% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 2.495.800 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 2.800.400 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 11.000 personas (+0,39%).

En el último año el paro se ha reducido en 9.500 personas (-3%) en la Comunitat y se han creado 82.200 empleos (+3,4%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 72.700 personas (+2,7%).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 11.000 mujeres (-5,9%), frente a un retroceso del paro masculino de 12.300 parados (-8,8%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 176.500 y la tasa de paro femenino en el 13,65%. Por su parte, 128.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 8,5%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en la Comunitat aumentó en 5.800 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 27,69%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 14.900 personas en el segundo trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 15.600 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 2.132.200 personas, de los que 1.794.700 tenían contrato indefinido (el 84,17%) y 337.500, temporal (el 15,83%).

Mientras que el sector privado generó 40.800 puestos de trabajo en la Comunitat, un 1,93% más, hasta un total de 2.158.100 ocupados, el sector público destruyó 6.800 puestos de trabajo, un -1,97% menos, hasta un total de 337.600 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 43.100 personas en el segundo trimestre (+2,07%) en la comunidad hasta los 2.124.600 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 9.000 (-2,37%), hasta sumar 371.200 personas.

Por sectores, el paro bajó en Agricultura, 14.100 menos (-83,93%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 12.600 menos (-8,25%); Servicios, 5.300 menos (-4,1%), mientras que se incrementó en Construcción, 4.600 más (+46%); Industria, 4.200 más (+26,25%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+5.400), Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.

En cuando al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las comunidades siendo Cataluña (+130.800), Baleares (+108.000) y Andalucía (+63.300), excepto en Canarias en donde la ocupación se redujo en 25.100 personas y en Galicia con un descenso de 6.100 trabajadores.

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Contenido multimedia:

Gráficos de Encuesta de Población Activa

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espan...