Parto "en directo" de un blesbokante ante el equipo técnico de Bioparc Valencia

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo técnico de Bioparc Valencia ha sido testigo del instante del nacimiento de un blesbok, un antílope africano que estuvo al borde de la extinción hace apenas dos siglos. Tras el parto, sin incidencias y totalmente natural, se ha confirmado el "correcto desarrollo" de los primeros momentos de la crianza en "un nuevo éxito" del parque en el programa internacional de conservación de esta especie.

Según ha informado el recinto de animales en un comunicado, la llegada de una nueva vida siempre supone uno de los momentos más especiales en Bioparc Valencia. Se trata de "unna excelente noticia para esta singular especie de antílope africano que estuvo al borde de la extinción hace apenas dos siglos y cuya recuperación constituye hoy uno de los ejemplos más esperanzadores de conservación de la fauna salvaje".

El acontecimiento pudo seguirse "en directo" por parte del equipo técnico que confirmó un parto tranquilo y completamente natural. Los instantes iniciales de la cría junto a su madre permitieron observar ese entrañable vínculo del mundo animal. Como ocurre habitualmente en esta especie, mostró una "notable vitalidad" desde el principio, permaneciendo bajo la atenta protección de su progenitora y comenzando a dar sus primeros pasos poco después de nacer.

El blesbok (Damaliscus pygargus phillipsi) es un elegante antílope originario de las praderas del sur de África. Su aspecto resulta "fácilmente reconocible" por la característica franja blanca que recorre su rostro y contrasta con las tonalidades marrones de su pelaje.

Actualmente, Bioparc Valencia alberga el grupo de blesbok más numeroso de España, formado por tres machos y seis hembras que habitan en el recinto multiespecie que recrea la gran sabana, donde conviven jirafas, impalas, antílopes acuáticos, gacelas de Thomson y exóticas aves como avestruz, marabú africano o ibis sagrado.

Si todo continúa evolucionando favorablemente, en los próximos días el pequeño, ya que se ha comprobado que es un macho, "podrá integrarse plenamente con sus congéneres y resto de especies de esta característica recreación de la vida en la sabana".

Según el parque, resultará sencillo identificarlo por el color crema de su pelaje, mucho más claro que el de los adultos. Poco a poco empezará a recorrer el hábitat "con mayor seguridad, mirando e imitando el comportamiento de sus hermanos, bajo la vigilancia de su madre, que seguirá proporcionándole los cuidados esenciales durante esta importante etapa de crecimiento".

TENDENCIA ESTABLE DE POBLACIÓN

Este nacimiento supone un "nuevo éxito" de Bioparc Valencia en el programa internacional de preservación del blesbok, que en el siglo XIX la caza indiscriminada redujo "drásticamente" sus poblaciones. Gracias a las medidas de protección desarrolladas durante décadas, la especie logró recuperarse y, según los últimos estudios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en la Lista Roja su población actual se estima entre 55.000 y 70.000 ejemplares, con una tendencia estable.