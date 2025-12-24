Pasan a disposición judicial los dos detenidos como presuntos autores de un doble homicidio en Elche

Dispositivo de la Guardia Civil en las cercanías de una vivienda de la pedanía de La Marina, perteneciente a Elche (Alicante), para la detención de los dos presuntos autores de un doble homicidio- ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha trasladado a sede judicial a los dos hombres detenidos este martes como presuntos autores del homicidio de dos personas en Elche (Alicante), según ha informado el instituto armado. Asimismo, ha precisado que los arrestados han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de la citada localidad.

Agentes de la Benemérita llevaron a cabo este martes, sobre las 14.00 horas, la detención de los dos presuntos autores de este doble homicidio y de la agresión a otra que permanece ingresada en un centro hospitalario. El arresto se produjo después de que los detenidos estuvieran atrincherados en una vivienda de la pedanía de La Marina, que pertenece a Elche (Alicante).

Desde el instituto armado han precisado que los hechos que han llevado a estas detenciones ocurrieron este lunes sobre las 18.00 horas. Tanto los dos fallecidos como la persona herida son de nacionalidad alemana.

Según las mismas fuentes, los presuntos autores del homicidio y de la agresión son de nacionalidad polaca. Asimismo, han concretado que no hay indicios de que haya armas de fuego en este suceso y, aunque en un primer momento se ha descartado que detrás de estos hechos haya un ajuste de cuentas, la investigación continúa para determinar qué ha podido pasar.