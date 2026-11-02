El pastelero Raúl Asencio recibirá el Premio Gastro Cinema 2026

El maestro pastelero Raúl Asencio recibirá el Premio Gastro Cinema 2026 - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pastelero Raúl Asencio será distinguido con el Premio Gastro Cinema 2026, un reconocimiento que pone en valor una trayectoria profesional caracterizada por la creatividad, la apuesta por la calidad del producto y la defensa de la tradición gastronómica vinculada al territorio.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha dado a conocer este lunes los detalles de este galardón, destinado a destacar la labor de asociaciones, entidades y empresas que contribuyen de manera significativa al progreso social y al bienestar de la ciudadanía.

Promovido por la Diputación de Alicante, el premio forma parte del Festival de Cine y Gastronomía Gastro Cinema, una cita cultural "que ha logrado afianzarse como uno de los encuentros de referencia en el ámbito nacional".

Su octava edición tendrá lugar del 13 al 19 de noviembre y contará con una programación variada en la que el cine y la gastronomía compartirán protagonismo a través de proyecciones, propuestas culinarias, catas, degustaciones y encuentros culturales, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

Durante la presentación, Navarro ha destacado la importancia de apoyar iniciativas que ponen en valor la cultura y el talento: "Desde la Diputación queremos seguir acompañando proyectos que enriquecen nuestra oferta cultural y gastronómica y que, además, sirven para reconocer el trabajo de profesionales que contribuyen a preservar y proyectar nuestra identidad".

El diputado ha estado acompañado por el director del festival, Vicente Seva, y por el propio Asencio, quien ha agradecido el premio y ha expresado su orgullo por el la provincia de Alicante y su riqueza gastronómica, así como su agradecimiento a todo el equipo que forma o ha formado parte del obrador aspense, "una gran familia cuyo esfuerzo y dedicación ha hecho posible que la saga de los Asencio sea un referente de la repostería a nivel nacional", ha concluido el repostero.

Por su parte, Seva ha manifestado: "Este año reconocemos la trayectoria de un maestro pastelero que ha sabido convertir una tradición familiar centenaria en un referente de la alta repostería. Con este galardón queremos poner en valor el talento de nuestra tierra, el respeto por el oficio artesanal y la capacidad de innovar sin perder nuestras raíces. Su trabajo demuestra que los sabores y productos alicantinos pueden traspasar fronteras y alcanzar grandes reconocimientos a nivel internacional".

TRAYECTORIA

Raúl Asencio (Aspe) pertenece a la séptima generación de una saga de pasteleros con raíces en el siglo XVIII. Heredero de una larga tradición familiar, ha convertido el obrador en un referente de la alta repostería artesanal, con el panetone como "gran seña de identidad".

Su "dominio" de la masa madre natural y su apuesta por fermentaciones lentas de más de cuatro días, sin conservantes ni aditivos, le han llevado a destacar en el panorama internacional, con una medalla en el certamen Miglior Panettone del Mondo, celebrado en Roma.

Según la Diputación, "fiel a la tradición, pero con una mirada creativa", Asencio, que se ha mostrado muy emocionado ante este reconocimiento, ha incorporado a sus elaboraciones sabores ligados a su tierra, como la uva embolsada del Vinalopó o el turrón de Xixona, junto a las versiones clásicas de fruta y chocolate.

Desde su obrador en Aspe, combina el respeto por los tiempos y las técnicas del oficio con una proyección internacional que lleva sus panetone artesanos a mesas de toda España y Europa, ha resaltado la Diputación.

PREMIADOS EN AÑOS ANTERIORES

Gastro Cinema continúa, así, con la estela de reconocer a "grandes figuras" de la gastronomía alicantina. En ediciones anteriores, el premio fue otorgado a chefs como Kiko Moya (Cocentaina), Susi Díaz (Elche), Mari Carmen Vélez (Petrer), María José San Román y Dani Frías (Alicante), Cristina Figueira (La Nucia) o Nazario Cano (Moraira).