Pastor reprocha a PSPV y Compromís que lleguen al Debate a "hablar del calendario interno" del PP y no de la Comunitat

Archivo - Imagen de archivo del síndic del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Nando Pastor. - PP - Archivo

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts Valencianes, Nando Pastor, ha reprochado este lunes a PSPV y Compromís que lleguen al Debate de Política General a "hablar del calendario interno" del PPCV y sobre si el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez llorca, será designado candidato del partido en las próximas elecciones, y no de la situación de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios previas al debate en las que ha asegurado que este es "un día importante porque diez meses después de que el presidente Juanfran Pérez Llorca tomase posesión, diez meses después de la investidura, podemos hoy en Les Corts Valencianes asistir a un Debate de Política General en la Comunitat Valenciana".

"Hay un debate y hay un presidente", ha recalcado y se ha mostrado "totalmente convencido" de que "ningún socialista puede decir hoy lo mismo". "Ni siquiera Diana Morant puede decir lo mismo exactamente de Pedro Sánchez, porque hace exactamente cuatro años que no convoca nuestro homólogo, que sería el Debate del Estado de la Nación", ha dicho en referencia a la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, que asiste al encuentro.

Pastor ha querido poner este extremo en valor porque "esto a veces pasa desapercibido". "El presidente Pérez Llorca viene con los deberes hechos; viene con la mochila llena de buena gestión durante estos diez meses en todas y cada una de las cuestiones con las que se comprometió", ha dicho, y ha defendido que "hay resultados, hay frutos y hay un buen trabajo hecho".

Por tanto, ha recalcado que "el nivel de solvencia del presidente Pérez Llorca es alto, altísisimo" y ha añadido que esperan "con mucha expectación y mucha ilusión las propuestas que nos va a hacer en clave de futuro, a corto plazo, incluso de presente".

"Esa es una expectación que todos tenemos y confianza depositada, porque sabemos que el presidente Pérez Llorca va a poner toda la piel, toda la carne en el asador para que lo que queda de legislatura sea lo más provechosa posible para todos los valencianos y las valencianas", ha reiterado.

Sobre el hecho de que 'Génova' aún no le haya designado como candidato, Pastor ha hecho una consideración: "A mí me da la impresión de que tanto el Partido Socialista como Compromís no vienen a hablar de la Comunitat Valenciana, vienen a hablar del calendario interno del PP".

"Parece que tienen ellos más interés y están más nerviosos por saber que nosotros mismos", ha reprochado, y ha añadido: "Yo, en ese sentido, al presidente Pérez Llorca le veo muy tranquilo; al candidato Pérez Llorca, le veo muy tranquilo y, por lo tanto, no entiendo por qué PSPV y Compromís vienen a un Debate de Política General no a hablar de los problemas que afectan a los valencianos y sus posibles soluciones, sino que vienen a hablar del calendario interno del PP".