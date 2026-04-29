Pastor tiene "poco que decir" sobre el congreso del PPCV pero ve a Llorca "cada vez menos con carácter de interinidad"

Archivo - Juanfran Pérez Llorca (i) y Nando Pastor (d) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha asegurado que tiene "poco que decir" sobre la celebración de un congreso regional del PPCV, pero ha afirmado que ve al actual 'president' de la Generalitat y líder del partido en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "cada vez menos con carácter de interinidad".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, preguntado por si le gustaría que se celebrara un congreso regional del PPCV antes del verano. Pastor ha replicado que el síndic del PP "no opina de las cuestiones del partido porque sería improcedente".

"Sería una torpeza por mi parte hacerlo y, por lo tanto, esas cuestiones se reservan al PPCV y a 'Génova'. Y el síndic del PP tiene poco que decir, de verdad. No lo digo por no querer contestar, pero el síndic del PP tiene poco que decir", ha esgrimido.

Preguntado por su opinión como militante del PP, Pastor ha señalado que él siempre es "muy disciplinado" y ha expresado: "Yo soy de las bases del partido, en el partido no tengo cargo y, por lo tanto, lo que diga el partido, Nando Pastor a las órdenes".

Cuestionado sobre la situación de interinidad del partido tras la dimisión de Carlos Mazón, el portavoz 'popular' ha asegurado que él nunca ha visto al actual jefe del Consell y líder del partido, Juanfran Pérez Llorca, "con carácter de interino". "Lo dije apenas me nombraron síndic y lo repito ahora", ha apuntado.

EL PPCV Y 'GÉNOVA' RESOLVERÁN

"Si no lo veía entonces, cada vez lo veo menos con carácter de interinidad. Pero nada más, eso es una cuestión que nada tiene que ver con los congresos y si se deben celebrar o no", ha continuado Pastor, que ha insistido en que la situación "la resolverá" el PPCV y 'Génova', que son "quienes tienen competencia en la materia".

Y consultado sobre si considera que debería ser Juanfran Pérez Llorca el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas, ha reiterado que él "cada vez" lo ve "menos interino". "Es más, nunca lo he visto interino. Pero es una opinión mía y poco más. Lo he comentado con toda la naturalidad del mundo. No lo veo interino para nada y no lo veía en su día. Hoy, cinco meses después, lo veo todavía menos", ha zanjado.