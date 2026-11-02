Paterna refuerza su protección frente a inundaciones con seis balsas ajardinadas de laminación - AJUNTAMENT PATERNA

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paterna (Valencia) está proyectando la construcción de seis balsas ajardinadas de laminación en diferentes puntos de la ciudad para mejorar la gestión de las aguas pluviales y reforzar la protección del municipio frente a inundaciones.

Las actuaciones, que cuentan con una inversión global aproximada de 5 millones de euros financiada íntegramente por el Gobierno de España, permitirán incorporar nuevas soluciones de drenaje sostenible para reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante episodios de lluvias intensas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha destacado que "con estas balsas seguimos avanzando en la prevención de inundaciones con actuaciones que nos permiten anticiparnos a fenómenos meteorológicos extremos" al mismo tiempo que ha explicado que "estos sistemas de drenaje permitirán acumular grandes cantidades de agua durante las lluvias torrenciales y desaguarla de manera progresiva, mejorando la seguridad de nuestros vecinos y vecinas".

En este sentido, el primer edil también ha señalado que "esta inversión supone un nuevo impulso a las mejoras que estamos desarrollando en el municipio para contar con una ciudad más preparada, más segura y con mayor capacidad de respuesta ante lluvias torrenciales".

Las balsas ajardinadas de laminación constituyen un sistema urbano de drenaje sostenible que permite almacenar temporalmente parte del agua de lluvia y liberarla de forma gradual, regulando los caudales y reduciendo la presión sobre la red de drenaje existente.

Estas intervenciones, previstas en La Canyada y Santa Rita, combinarán esta función hidráulica con la integración paisajística de los espacios, aprovechando zonas verdes públicas y compatibilizando la gestión del agua con su uso recreativo durante el resto del año.

Por su parte, la teniente alcalde de Vivienda, Agua, Memoria y Bienestar Animal, Mercedes Navarro ha subrayado que "estas infraestructuras contribuirán a reducir la acumulación de agua durante las lluvias intensas y a mejorar el comportamiento del entorno urbano, incorporando criterios de sostenibilidad y adaptación climática".

Estas actuaciones se suman a los más de 12 millones de euros en obras contra inundaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace una década en diferentes puntos de la ciudad para mejorar la infraestructuras de evacuación de aguas, reforzar la capacidad del municipio para afrontar episodios meteorológicos extremos y proteger a la ciudadanía".