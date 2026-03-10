El Patronato de Turismo de Castelló celebra las mesas técnicas semestrales para mejorar la estrategia turística

Mesas de turismo - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 10 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha presidido las cuatro mesas técnicas correspondientes al primer semestre del año en el marco del Patronato de Turismo, consolidando así el calendario de trabajo establecido tras la aprobación del I Plan Estratégico de Turismo 2025-2027.

Se trata de las reuniones periódicas previstas dentro del sistema de seguimiento del plan, que se celebra con carácter semestral y que, un año después de su presentación, reafirma la apuesta del Ayuntamiento por una planificación turística estructurada, participativa y orientada a resultados.

A lo largo de estos días se han desarrollado de forma independiente las cuatro mesas técnicas contempladas en el plan -turismo de congresos, turismo gastronómico, turismo activo y turismo cultural- con la participación de representantes del sector privado, asociaciones empresariales, profesionales del ámbito turístico y representantes de las distintas administraciones públicas.

Cada una de las sesiones ha permitido abordar de manera específica la situación de cada producto turístico, evaluar el grado de ejecución de las acciones previstas y recoger propuestas para reforzar la competitividad del destino.

Estas mesas constituyen un espacio estable de trabajo y coordinación que tiene como principales funciones el seguimiento del Plan Estratégico, la detección de nuevas oportunidades, la promoción de la sostenibilidad y la generación de iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad y la innovación de la oferta turística.

BALANCE

Un año después de la presentación del documento estratégico, el balance de funcionamiento de este órgano es positivo, tanto por el nivel de participación como por la utilidad práctica de las aportaciones realizadas.

En palabras de Miralles, estas reuniones permiten mantener un contacto directo y permanente con el sector, escuchar sus necesidades, conocer de primera mano qué aspectos están funcionando y, sobre todo, identificar qué cuestiones se pueden mejorar o implementar para seguir avanzando. La concejal ha subrayado que "la planificación estratégica solo tiene sentido si va acompañada de diálogo y de evaluación continua. Por eso estas mesas no son un mero trámite, sino una herramienta real de trabajo".

La edil ha insistido en que "la colaboración público-privada es uno de los pilares fundamentales del modelo turístico que se quiere consolidar". "Queremos que el sector se sienta parte activa de la toma de decisiones. Estas reuniones sirven para contrastar ideas, alinear prioridades y diseñar acciones que respondan a la realidad del mercado y a las expectativas de nuestros visitantes", ha destacado. Asimismo, ha añadido que escuchar al sector es clave para anticiparse a los retos, adaptarse a los cambios y reforzar la posición como destino competitivo.

Miralles también ha puesto en valor el carácter transversal de las mesas, al contar con la implicación de todas las administraciones competentes. "La coordinación institucional es esencial para optimizar recursos y evitar duplicidades. Cuando administraciones y sector privado trabajamos en la misma dirección, los resultados son más eficaces y sostenibles en el tiempo", ha concluido.