Peñarroja acude a su cita con la primera 'mascletà' con un espectáculo lleno de ritmo para que "llegue a todos"

Imagen del público asistente a la primera mascletà de las Fallas de 2026. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Peñarroja ha arrancado este sábado el ciclo de 'mascletaes' de las Fallas 2026 en la plaza del Ayuntamiento de València con un disparo con "mucho ritmo desde principio a fin" y con un fuego aéreo de "diferentes alturas y sonoridades" pensado en que el espectáculo "llegue a toda la gente".

Así lo ha manifestado el pirotécnico de la Vall d'Uixó, José Nebot, en declaraciones a Europa Press, al finalizar el disparo, de cinco minutos de duración y que ha contado con 141,383 kilos de material pirotécnico.

"La mascletà la hemos vivido con mucho cariño, porque al final son 32 años viniendo a València el día 1 de marzo", ha señalado Nebot, que ha reconocido que "devolver la pólvora a todo el público valenciano es una responsabilidad inmensa, pero también al mismo tiempo una felicidad muy grande". Asimismo, ha destacado que "lo más importante para nosotros es mantener el ritmo desde el principio al fin".

En esta línea, Nebot ha detallado que buscaban que la estructura de la mascletà estuviera "compensada y acompasada en todo momento" y, para ello, han utilizado fuego aéreo de diferentes alturas y sonoridades porque, como ha señalado, "no todo el mundo tiene la suerte de poder disfrutar la mascletà desde primera fila y, por eso, siempre intentamos que llegue también a toda la gente que está casi en la Estació del Nord".

BOMBARDEO AÉREO

El espectáculo se ha estructurado en diez fases. Las tres primeras han compuesto la presentación de la mascletà de forma aérea, siempre de menos a más "sin perder nunca el ritmo". Además, seis han sido las partes que han creado el cuerpo central terrestre, con su acompañamiento aéreo y "mucho ritmo". Y, para finalizar, un potente terremoto de estilo rematado con un "espectacular y estruendoso" bombardeo aéreo de volcanes y carcasas de trueno a la altura de las exigencias del público valenciano.

La previa de la mascletà ha sido amenizada con la música de la Societat Ateneu Musical del Port y ha dado comienzo, como es tradicional, a las 14.00 horas, después de que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, han dado la orden al pirotécnico con la habitual frase 'Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà'. Al finalizar, el disparo, los responsables de la protecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido un ovación por parte del público presente.

Entre los invitados al balcón del Ayuntamiento, además de la alcaldesa de València, María José Catalá, han presenciado el espectáculo la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el vicepresidente segundo del Consell, José Díez y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, entre otros.

Catalá, en declaraciones a los medios, ha deseado que las Fallas sean "maravillosas para todos y que ojalá todo el que viene a vernos y también los valencianos y los falleros que la disfrutan, tengan las mejores Fallas de su vida". "Para nosotros, para todos, es un paréntesis, hemos de disfrutarlo, vivir, reír, estar con nuestras fallas, disfrutar de la ciudad", ha destacado al tiempo que ha añadido que València está en su "mejor momento".

Asimismo, ha valorado que es "bueno empezar con Peñarroja que lleva 32 años disparando el día 1 y, un año más, solo ha hecho que confirmar que ellos nos activan". Finalmente, ha subrayado que ha sido una primera que "a todos nos ubica en ese momento tan importante que tiene la ciudad".

Entre los asistentes, han acudido representantes de diversas Casas Regionales, que han sido previamente recibidas en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Además, también han asistido miembros de distintas fallas y, en representación de los pueblos de la provincia de Valencia, las Juntas Locales Falleras de Aldaia, Sagunto, Tavernes de la Valldigna, Utiel y la Vall d'Uixó.

43 ASISTENCIAS

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado un total de 43 asistencias, la mayoría de ella (33) a causa de lipotimias. Además, cuatro personas han requerido atención por crisis de ansiedad, una herida, una intoxicación, una patología cardíaca y tres personas por otras causas.

En cuanto a las evacuaciones, han tenido que trasladar a centros hospitalarios a tres personas por hipertensión, cardiopatía e intoxicación.