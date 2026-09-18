Pepe Álvarez afea la "política miserable con Ceuta" y cree que las cargas a migrantes "dicen muy poco a favor" de España

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, junto al secretario general de UGT PV, Tino Calero, atiende a los medios antes de asistir a la entrega de la XV Edició Guardons d'Honor d'UGT - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado este viernes que las imágenes de cargas policiales y momentos de tensión durante el traslado de personas migrantes al Puerto de Ceuta "dicen muy poco a favor de nuestro país", al tiempo que ha pedido "dejar de hacer política miserable" sobre la situación que vive la ciudad autónoma y que haya una colaboración entre administraciones en los procesos de asilo y la atención a menores.

Así se ha pronunciado antes de asistir en València a la entrega de la XV Edició Guardons d'Honor d'UGT, preguntado por su opinión sobre las imágenes del traslado de migantes este viernes. Este viernes por la mañana las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han invervenido para cargar contra los migrantes que han tratado de saltarse el embolsamiento para intentar llegar al Puerto de Ceuta. También ha habido otros momentos de tensión durante los desplazamientos.

Al respecto, el dirigente sindical cree que con Ceuta se están produciendo "toda una serie de líos y más líos que hacen muy difícil que podamos tratar a las personas migrantes con el respeto que un país como nuestro les tiene que tener para tenerlo".

Álvarez ha lanzado un mensaje de agradecimiento a "la buena gente de Ceuta". "Tenemos una cara, que es la cara de las personas migradas que son los que en estos momentos se visualizan más en unas condiciones determinadas, pero también es verdad que la ciudadanía de Ceuta está viviendo una pesadilla que no les permite tener una vida normal", ha expuesto.

El secretario general de UGT ha defendido que "hay que dejar de hacer política miserable con Ceuta" ante un "tema gravísimo", al tiempo que ha sostenido que "si creemos que Ceuta es España y queremos que España sea un país decente, cuando hay un caso como este, lo peor es la mala política. Y en ese sentido, manifestarse está muy bien, poner banderitas está muy bien, pero España puede hacer algo más", ha subrayado.

ACOGIDA DE MENORES Y PROCESOS DE ASILO

En concreto, Álvarez considera que se debe analizar "cómo y de qué manera y de forma inmediata podemos trasladar a esas niñas, a esos niños que están vagando por las calles de Ceuta, que puedan tener acogida en la península, que podamos filiarlos, que podamos hacer este trabajo de ver la devolución, si es que hay condiciones para hacerlo, porque me parece que ese es un trabajo por Ceuta y por la humanidad".

"Yo ya sé que hay salvajes que creen que las leyes solo se aplican cuando a ellos les va bien, pero es que las leyes hay que aplicarlas siempre, y más si son y tienen este carácter de derecho internacional. Por tanto, hacer la afiliación es un acto necesario, legal y desde nuestro punto de vista de justicia", ha reivindicado.

Álvarez ha señalado que "determinar si las personas tienen derecho al asilo político o no también es un acto de justicia", y ha añadido que los que no tengan derecho a este asilo, "efectivamente, tienen que volver a sus países de origen". A su juicio, "ese proceso, como ya vamos viendo, ha ido cortacircuándose más por razones políticas que por razones prácticas".

El dirigente de UGT ha manifestado que espera que los momentos de tensión vividos este viernes en el traslado de personas migrantes al puertos sean "el último episodio" en el que se ven este tipo de condiciones, porque "dice muy poco a favor de nuestro país".

Sobre si considera que el Gobierno central actúa correctamente con los menores migrantes que aún duermen en las calles de Ceuta, Álvarez he indicado que "a quien le corresponde y tiene las competencias es el gobierno de la ciudad autónoma, no es el gobierno del Estado" y que "cada uno tiene que asumir las competencias que tiene".

"Los menores son tanto de su competencia que tienen la tutela y sin ceder la tutela ni siquiera se puede hacer el traslado a la península. Esa es la ley, así es como se funciona. Creo que efectivamente la cooperación y el trabajo en común debe prevalecer, pero lo hay que hacer con lealtad", ha comentado.

Pepe Álvarez ha reconocido que "el gobierno de Ceuta efectivamente no puede hacer por sí solo frente a esa situación" pero ha puntualizado que no se le "ocurriría decir eso si ayer no hubiera visto un correo" de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "en el que había ofrecido 500 plazas en la península de la ciudad de Ceuta".

"Pongámonos a colaborar. Dejémonos de hablar del presidente del Gobierno, que hablaremos los ciudadanos y las ciudadanas cuando nos convoquen a las urnas, y dejemos de hacer política con las vidas y con los derechos humanos que nuestro país creo que tiene la obligación de cumplir o respetar", ha zanjado.