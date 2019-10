Per l'Horta tacha a los socialistas de "negacionistas climáticos" y ve "groseras" las palabras de Ábalos por la V-21

Actualizado 10/10/2019 17:19:03 CET

El Forn de Barraca agujereado - PER L'HORTA

Defienden que todavía se está "a tiempo de parar" la ampliación de V-21 y de una nueva DIA para la ampliación del Puerto de Valencia

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Per l'Horta ha lamentado este jueves las "groseras" declaraciones del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que durante la celebración del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, defendió la ampliación de la V-21 y las "mejoras" del proyecto, e instó a "olvidar esa película" de querer paralizarla. A su juicio, los socialistas actúan como "negacionistas climáticos" y con "cinismo" porque "dicen una cosa y hacen lo contrario".

Para la entidad, el ministro ha mostrado una "sensibilidad nula" por "uno de los activos más valiosos" de València, su huerta, y siendo valenciano, "no puede alegar desconocimiento". En declaraciones a Europa Press, miembros de la asociación han recordado que el proyecto que en su día se elaboró para la ampliación de la V-21 tiene casi dos décadas y se hizo "cuando las declaraciones de impacto ambiental eran más laxas y fuera de los parámetros de sostenibilidad y movilidad actuales".

Además, han querido dejar claro que las "mejoras" del proyecto inicial de las que habla Ábalos no son más que "maquillaje", ya que aunque se reduce la superficie de huerta afectada, "se empeora" la situación de los agricultores, a quines se les expropiará una parte de sus parcelas pero no se les remunerará por la parte que quede fuera de la línea trazada para la nueva vía, dejándoles "trozos" de huerta "absolutamente inservibles" para el cultivo y sin compensación económica, han argumentado.

Desde Per L'Horta, han asegurado que todavía se está "a tiempo de parar" las obras de ampliación de la V-21 -aunque ya se hayan "destruido símbolos" como la alquería Forn de Barraca- y han recordado que uno de los artículos de la Ley de Contratos del Estado permite el "desestimiento" de un proyecto.

En cuanto a las palabras de Ábalos en las que asegura que "Madrid no impone nada" en la V-21, la asociación tiene encuentra que "aquí no ha encontrado la contundencia del no" a la ampliación, porque según ha dicho, "el PSPV ha paralizado la suma de fuerzas" contra el proyecto. Así, le ha afeado que apruebe --en el Consell, junto a Compromís y Podem-- una 'declaración de emergencia climática' y sin embargo, "eche asfalto por encima de la huerta". La defensa de los campos valencianos "no es una batalla partidista, es una batalla por el futuro", ha remarcado.

"DUDAS LEGALES Y RAZONABLES" SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO

Además, como parte de la Comissió Ciutat-Port, --de la que forma parte junto a Ecologistas en Acción, Acció Ecologista Agró, El Litoral per al Poble, València per l'Aire o l'Associació de Veïnes de Natzaret--, Per l'Horta ha respondido a las declaraciones del ministro Ábalos, que apuntaba que una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre la ampliación del Puerto de València significaría "años" de proceso.

Para el colectivo, es "temerario" continuar con el proyecto de construcción de la nueva terminal norte en el recinto portuario sin una nueva DIA, cuando hay "cambios evidentes" en el proyecto inicial y "dudas legales y razonables" de que pueda seguir adelante con la evaluación ambiental de 2007.

A su juicio, "lo mínimo" es hacer una nueva DIA ya que el impacto del futuro muelle es "brutal". Según ha explicado, la obra implica, entre otras cosas, "dinamitar un espigón, el contradique, de 200 metros, así como "un dragado de 3 metros de calado más hondo, que en total supone entre 3 y 4 millones de metros cúbicos de dragado".

A esto se suma que, si como apunta la propia Autoridad Portuaria de Valencia (APV), los tráficos pasarán de 5 a más de 12 millones de contenedores, cabe estudiar "el aumento de camiones, la movilidad, el efecto en la calidad del aire, etc.". "Es un debate más que necesario", aseguran desde la organización.