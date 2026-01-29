Pérez Garijo niega manipulación en las grabaciones que originaron Imelsa y que le entregó el exsuegro de Benavent

Archivo - Rosa Pérez Garijo en imagen de archivo - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera y exportavoz de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, ha negado algún tipo de manipulación en las grabaciones que originaron la causa de Imelsa que entregó en Fiscalía en julio de 2014 tras obtenerlas en un pendrive que le dio Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero'.

Pérez Garijo ha comparecido hoy ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia para testificar en el marco de la pieza E del caso Imelsa, relativa a presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007, época de la fallecida María José Alcón.

Así, ha insistido, como ha repetido en distintas comparecencias de las derivadas del caso, que ella no manipuló las grabaciones --"a mí me viene justo grabar un audio", ha señalado-- y ha garantizado que el pen que dio a Fiscalía es el original que le entregó el exsuegro de Benavent.

En relación con el procedimiento, a la testigo se le ha estado preguntado por las grabaciones que le entregó Mariano López que, según declaró éste ayer, se las encontró en un ordenador que tenía en su casa de campo en Xàtiva, que también usaba su exyerno Marcos Benavent. Estas grabaciones dieron lugar al caso Imelsa y su derivada, Taula. "Sabemos desde el primer momento que los audios son de este ordenador porque López nos los cuenta", ha señalado.

Las defensas de Marcos Benavent y otros cuatro acusados más han alegado prescripción del delito y diferentes nulidades para frenar la vista. En concreto, el abogado de Benavent ha impugnado la investigación llevada a cabo por Rosa Pérez.

Sobre este tema, la testigo ha indicado que conoció a Benavent cuando era diputada en la Diputación y él estaba en Imelsa y ambos mantenían una relación "cordial". "Venía al despacho y nos contaba cosas raras que hacían los del PP y lo corruptos que eran", ha dicho. Por eso, le extrañó cuando en López, en la primera reunión que mantuvieron en un bar de El Carmen, lo involucró: "De repente mete a Marcos, que era el que nos contaba las corruptelas, me sorprendió mucho", ha manifestado.

Pérez ha explicado que conoció a López a través del entonces presidente de ERPV Agustí Cerdà, que se lo quiso presentar porque sabía que ella estaba investigando irregularidades, pero que al principio no supo de la relación familiar que tenía con Marcos Benavent. "Tardé tiempo en saber que era su exsuegro", ha manifestado.

Quedó con él, junto con un asesor, en la sede de EU en Catarroja y les dio un pendrive con los audios y que también contenía documentación de Imelsa, facturas. "Primero intentamos transcribirlos, eran muchas horas, y a veces era difícil, intentamos hilar los audios con la realidad", ha descrito. Para ello, fueron a hablar con los concejales de EU en el Ayuntamiento de València y les pidieron expedientes de las Torres de Quart. Con todo, ella misma redactó una denuncia y la presentó el 14 de julio: "No quería tener esa bomba en casa antes de vacaciones", ha declarado. Posteriormente presentó muchos adjuntos.

COPIA DE SEGURIDAD

Pérez ha explicado que su asesor se grabó el pen en su ordenador para poder trabajar con él y que ella se hizo una copia por seguridad, pero ha insistido que el que entregó a Fiscalía fue el original que le dio López. Asimismo, ha señalado que en todo momento supo el origen de las grabaciones, pero que en la denuncia inicial puso "me ha llegado un pen" porque Mariano López le pidió que no desvelara quién se lo había entregado.

La magistrada del tribunal le ha comunicado la multa de 200 euros que se la ha impuesto por no haber comparecido ayer. Pérez ha explicado a la sala que se confundió de fechas y que cuando la llamaron del juzgado a las 10.24 horas estaba dando clases en la Facultad. Al salir, a las 11.04 horas llamó para decir que venía pero la sesión ya había terminado.

"Podía haber estado a las 11.10 horas. He demostrado que desobediencia a la justicia no practico. Si no fuera por mi trabajo no estaríamos aquí", ha dicho, para avanzar que presentará alegaciones a la multa porque "200 euros no le viene bien a nadie".