Pérez Llorca: "Con Feijóo vamos a tener un presidente que sí priorice a la Comunitat Valenciana"

La delegación valenciana encabezada por el presidente del PPCV arropa a Núñez Feijóo en su primer mitin electoral - PPCV

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha agradecido "a todos los valencianos, alicantinos y castellonenses" porque "hemos conseguido ser una de las delegaciones más numerosas en arropar al futuro presidente del Gobierno de España", el líder del PP, "Alberto Núñez Feijóo", durante su primer acto de precampaña en el recinto de Ifema de Madrid. El también jefe del Consell ha afirmado que, si Feijóo es presidente tras las elecciones del 29 de noviembre, "vamos a tener un presidente que sí priorice a la Comunitat Valenciana".

El jefe de los 'populares' valencianos ha liderado la delegación valenciana que ha acudido este sábado a arropar a Alberto Núñez Feijóo en su primer mitin celebrado en Madrid, tal como ha informado el Partido Popular en un comunicado.

"Se ha acabado el tiempo de Pedro Sánchez en La Moncloa, por fin ha llegado el cambio que tanto necesita España. Un cambio que sin duda va a beneficiar a la Comunitat Valenciana. Con Feijóo vamos a tener un presidente que sí nos priorice, que atienda y escuche nuestras necesidades, que trabaje por mejorar nuestras infraestructuras, que no niegue el agua a nuestros agricultores, que luche por una financiación justa", ha señalado.

Pérez Llorca ha destacado además "el compromiso de Feijóo con la Comunitat Valenciana, con atender todo aquello que Sánchez no ha querido atender" y ha contrapuesto el futuro Gobierno del PP a los "años de agravios" del Ejecutivo socialista.

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de poner fin a "los permanentes agravios de Sánchez a la Comunitat Valenciana", entre ellos la falta de una financiación justa y de un fondo de nivelación, las obras para garantizar la seguridad hídrica, los 4.000 millones pendientes de dependencia, los 1.000 millones por la atención sanitaria a desplazados, la finalización del Corredor Mediterráneo, el trasvase Tajo-Segura, las segundas pistas de los aeropuertos de Manises y Alicante-Elche, unas Cercanías "dignas", la protección de la costa valenciana y el reconocimiento del valenciano en todas las instituciones.

"Desde la Comunitat Valenciana, y hoy lo hemos demostrado, vamos a trabajar de forma incansable para que Feijóo sea por fin el presidente de todos los valencianos y todos los españoles", ha concluido Llorca.