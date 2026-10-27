Pérez Llorca: "El problema del Valencia es Peter Lim, aunque haya más o menos inversores"

Imagen de archivo de una protesta contra la gestión de Peter Lim - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que "bienvenidos sean los nuevos inversores" del Valencia CF y ha expresado su deseo de que "mejoren las condiciones económicas" del club. No obstante, ha remarcado que "el problema del Valencia es Peter Lim, aunque haya más o menos inversores".

Llorca ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el Ciclo Regional 'El pulso de nuestras comunidades', organizado por el periódico 20Minutos, sobre el hecho de que el consorcio Pitchwise Holdings ha comprado acciones a Meriton Holding para tener "una participación minoritaria significativa", el 42 por ciento, y para "aportar nueva inversión directa" al club 'che'.

Llorca ha comentado que ha "leído" las noticias de que hay un fondo de inversión que va a aportar dinero al Valencia. "Pues bienvenido sea", ha señalado, pero, a renglón seguido, ha apostillado: "Yo creo que el problema de Valencia es Peter Lim, aunque haya más o menos inversores".

"Hablo con absoluta claridad, sobre todo porque un club de fútbol en este país y un club de fútbol en este país como el Valencia no solo una empresa; si tú te lo tomas como una empresa de dividendos y encima estás a miles de kilómetros en Singapur es que no entiendes un poco la cultura del fútbol o la forma de ver fútbol", ha reflexionado el jefe del Consell.

"NO HA ENTENDIDO LO QUE ES EL VALENCIA"

Además, ha contrapuesto la situación de Lim en el Valencia CF con la de Juan Roig al frente del Valencia Basket: "Encima tienes aquí la suerte de vivir en una capital donde hay otro deporte que está triunfando, como es el baloncesto, donde el propietario de ese club todos vemos que se lo toma sobre todo como un tema de sentimiento de sociedad y ves la comparativa; te das cuenta que es que el señor Lim no ha entendido lo que es el Valencia y no ha entendido lo que es un club de fútbol como el Valencia".

Por lo tanto, "bienvenidos sean los nuevos inversores, ojalá mejoren las condiciones económicas del Valencia, pero yo creo que el problema lo tiene el propietario, que no ha entendido lo que es el Valencia", ha insistido.