Perfil.- Jorge Rodríguez, un joven valor del socialismo valenciano abanderado del consenso con un futuro en el aire

Publicado 27/06/2018 13:18:23 CET

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jorge Rodríguez, detenido este miércoles en el marco de la operación 'Alquería' por presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa pública Divalterra, es actualmente uno de los rostros más destacados del socialismo valenciano, ya que ocupa el cargo de portavoz del PSPV, además de ser presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de la localidad de Ontinyent.

Ahora, al verse salpicado por este caso su futuro político queda en el aire. PP, Ciudadanos y Podemos han expresado ya la necesidad de que dimita. Compromís ha instado a esperar pero cree que ninguna institución debe estar presidida por nadie "sometido a indicios de comportamiento delictivo" y el propio PSPV se ha declarado en "shock" y espera a disponer de toda la información para tomar medida "justas" de acuerdo a su código ético.

Rodríguez accedió a la presidencia de la corporación provincial en 2015, tras las elecciones autonómicas y municipales de ese año que propiciaron un vuelco en el color político de la mayoría de las instituciones valencianas. Nacido en 1979, se convirtió así en el presidente de la Diputación de Valencia más joven de su historia con solo 37 años.

Antes, se había curtido en la política local, puesto que en 2011 fue designado alcalde su población natal, Ontinyent, y lo hizo con el apoyo de los concejales del PSPV-PSOE, Compromís y de EUPV. Posteriormente, sería reelegido en 2015 con mayoría absoluta.

Y es que Rodríguez se ha mostrado siempre como un político dialogante y durante su carrera ha insistido en la conveniencia de buscar "grandes consensos".

De hecho, también fue nombrado el 14 de julio de 2015 presidente de la Diputación gracias al acuerdo entre PSPV y Compromís para consensuar a un candidato y desbancar así de la presidencia de la institución provincial al PP, que la ostentaba ya en la anterior legislatura y que tras las elecciones locales de mayo de 2015 obtuvo el mayo número de diputados provinciales.

En la sesión plenaria en la que fue investido obtuvo mayoría absoluta al contar con el voto favorable de los 17 diputados provinciales de PSPV (nueve), Compromís (seis), Esquerra Unida (uno) y València en Comú (uno). Estas cuatro formaciones son las que actualmente conforman el equipo de gobierno.

Además de sus responsabilidades como presidente de la institución provincial y primer edil de Ontinyent, Rodríguez desempeña el cargo de portavoz del PSPV-PSOE al ser en su Comisión Ejecutiva Nacional secretario del Área de Portavoz y Comunicación.

RENUNCIÓ A LA POSIBILIDAD DE SUCEDER A ÁBALOS

Durante un tiempo se planteó la posibilidad de que Rodríguez presentara su candidatura a las primarias para la secretaría del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y sustituir al entonces responsable, José Luis Ábalos, que acababa su mandato.

No obstante, Rodríguez volvió a hacer gala de su talante conciliador y no dio el paso. "Lo más importante es la estabilidad" y "no entrar en nuevas guerras cruentas", afirmó entonces y se mostró partidario de "lograr grandes consensos". Finalmente, fue Mercedes Caballero, persona de confianza de Ábalos, la elegida como secretaria de los socialistas de la provincia de Valencia en noviembre del año pasado.

Jorge Rodríguez, nacido en Ontinyent, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de haber realizado estudios de Medicina.