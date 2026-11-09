El periodista Juanjo Romero se estrena con una novela negra a tres voces que recorre barrios de València

Juanjo Romero, con su primera novela, en la plaza de la Reina de València - LETRA IMPRESA EDICIONS

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista y articulista valenciano, Juanjo Romero, ha publicado su primera novela, 'Más noches que la luna', que se adentra en una investigación policial ambientada en algunos de los barrios más emblemáticos de la ciudad de València, entre los cuales destacan el Carmen y el Cabanyal.

Se trata de una novela negra con todos los ingredientes del género: personajes marginales, negocios turbios, obsesiones y crímenes en la que se desarrolla una trama "trepidante" e intriga psicológica, que se adentra en los rincones más oscuros de la condición humana.

Dedicado en su trayectoria profesional al periodismo deportivo, Romero se adentra en un proyecto literario por el reto del editor y amigo, tras leer varias historias de las que escribe en facebook y al saber que tenía iniciada una novela negra, género del que el autor es lector empedernido.

El autor ha intentado huir de descripciones alargadas, no narra como van vestidos los personajes ni pone detalles de cómo andan se centra en un suceso, cómo se investiga y en buscar quién es el asesino.

El relato es en primera persona pero hay tres voces que van narrando, el inspector y otras dos que intervienen al final de cada capítulo de manera que hay momentos que el lector tiene más información que el policía que investiga.

En la obra, Castro, experimentado y peculiar inspector de la Policía de Valencia, recibe un comprometido encargo por parte de Arturo Vanaclocha, flamante constructor y uno de los hombres más poderosos del lado oscuro de la ciudad. Ha desaparecido su nieta, Macarena, y nadie sabe nada.

Simultáneamente, han descubierto el cuerpo irreconocible de una joven en la playa del Saler. ¿Es la misma persona? ¿Quién y por qué ha podido cometer tan horrible crimen? El inspector Castro, junto con su equipo, en el que destaca su fiel subinspector Llorens, inicia una investigación bajo las órdenes de la inspectora jefa de Homicidios, Begoña Yuste, y de Eusebio García, el jefe superior.

Pero el caso es singular y Castro se ve obligado a saltarse los procedimientos y protocolos marcados por sus superiores, lo cual le llevará a entrevistarse con empresarios, abogados y gentes de las más altas esferas del poder en Valencia, y a recorrer los ambientes más turbios de la ciudad, como un club sadomasoquista, los barrios del Carmen y del Cabanyal, el depósito de cadáveres o la Universidad Politécnica de Valencia.

La novela ha sido edita por la editorial valenciana Letra Impresa Edicions, de Gandía, en la colección "La Cambra", destinada a la narrativa en castellano de autores valencianos.

Juanjo Romero (Valencia, 1967) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo Cardenal Herrera. Ha desarrollado toda su carrera periodística en Valencia trabajando en diversos medios de comunicación de prensa, radio y televisión entre los que destacan Diario 16, MARCA, Superdeporte, Antena 3 TV o Canal Nou. En la actualidad es editor del programa "Punt a Punt", en À Punt Ràdio, la radio autonómica valenciana.