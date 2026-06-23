Las pernoctaciones hoteleras en la Comunitat aumentan un 6,6% en mayo

Archivo - Viajeros con maletas recorren los pasillos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunitat Valenciana aumentaron un 6,6% en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 3.072.623 pernoctaciones y encadena 12 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 4,29% más de turistas en mayo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 979.354 viajeros. Por nacionalidad, 487.333 eran residentes en España, el 49,76%, mientras que 492.021 (50,24%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 1% y los extranjeros aumentaron un 7,8%.

Del total de pernoctaciones en la Comunitat Valenciana, 1.321.161 las realizaron residentes en España (un 43%), mientras que 1.751.462 (57%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 100,83 euros, lo que representa una subida del 4,7% interanual. En general, los precios subieron un 7,96% respecto al año anterior en la Comunitat Valenciana.

En total, en la Comunitat se alcanzó en mayo una ocupación del 63,99% y el sector hotelero empleó a 19.311 personas (un incremento del 0,6% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,46%, seguida de Canarias (64,98%) y Comunitat Valenciana (63,99%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (39,88%), Asturias (41,5%) y Extremadura (42,09%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,35%) en mayo junto a Cataluña (17%) y Andalucía (15,92%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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