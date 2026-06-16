Una persona que quiera alquilar sola un estudio en València necesita ingresos anuales de 42.000 euros, según Idealista

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VALÈNCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona sola que desee alquilar un estudio, la tipología de vivienda más económica, en la ciudad de València debe ingresar un mínimo de 42.000 euros netos anuales para no superar la tasa de esfuerzo del 30% recomendada por los expertos, según un análisis publicado por idealista.

En el caso de optar por la compra de esta misma tipología de inmueble, los ingresos netos exigidos se sitúan en 28.960 euros al año.

El portal cifra en 1.050 euros mensuales la renta media de alquiler de un estudio en la capital valenciana. Para la adquisición, el precio medio de estas viviendas se sitúa en 220.000 euros, lo que requiere una cuota hipotecaria mensual de 724 euros y la aportación de unos ahorros previos de 66.000 euros para cubrir la entrada y los gastos.

En el resto de capitales de la Comunitat Valenciana, Alicante exige una nómina neta anual de 33.000 euros para el alquiler (con un coste medio de 825 euros al mes) y de 23.560 euros para la adquisición, donde el precio medio del estudio es de 179.000 euros, el ahorro necesario 53.700 euros y la cuota mensual 589 euros.

Por su parte, en Castelló de la Plana el alquiler demanda unos ingresos netos de 26.600 euros al año (665 euros de mensualidad), mientras que la compra requiere 15.920 euros anuales de nómina para un precio medio de 121.000 euros, uns ahorros necesarios de 32.399 euros y una cuota mensial de 398 euros.

A nivel provincial, el mercado de Valencia exige una nómina neta anual de 39.000 euros para el arrendamiento (con un alquiler medio de 975 euros) y de 22.040 euros para la compra, con unos ahorros de 50.250 euros. En este último caso, el precio medio del estudio es de 167.500 euros.

Por su parte, en la provincia de Alicante, los ingresos necesarios se sitúan en 28.000 euros netos anuales para alquilar (700 euros al mes de renta) y en 15.800 euros para comprar, ya que el precio de un estudio asciende a 119.900 euros con unos ahorros necesarios de 35.970 euros.

Finalmente, en la provincia de Castellón, la nómina requerida para arrendar un estudio es de 24.000 euros netos anuales (600 euros al mes) y de 13.160 euros para la compra, con un precio medio de 100.000 euros para los estudios.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, comprar un estudio exigiría ingresar un mínimo de 20.920 euros netos anuales de media. Con estos ingresos netos el single podría hacer frente al pago de los 523 euros que serían suficientes para pagar una cuota hipotecaria de un estudio medio en España, cuyo precio se sitúa en 159.000 euros.

Además de hacer frente a esta cuota, debería aportar un total de 47.700 euros ahorrados previamente, que serían necesarios como aportación del 20% del valor no financiado y el 10% aproximado de gastos e impuestos.

Por el contrario, en el caso de decantarse por alquilar un estudio, los ingresos necesarios se elevarían hasta los 34.000 euros netos anuales, que serían necesarios para pagar los 850 euros mensuales que cuesta arrendar una vivienda de un único espacio en España sin superar el 30% de los ingresos recomendado por los expertos.

En la mayoría de capitales los ingresos netos necesarios para comprar o alquilar un estudio son más elevados que en la provincia. En compra, la ciudad donde más debe ingresar una persona es Madrid, donde debe ganar 32.600 euros limpios, además de pagar la entrada, la única ciudad junto a Palma (32.280 euros) y Bilbao (31.600 euros) que supera la barrera de los 30.000 euros netos.

Les siguen València (28.960 euros), A Coruña (28.320 euros), Cádiz (27.640 euros), Girona (27.400 euros), Las Palmas de Gran Canaria (26.320 euros), Santander (26.200 euros) y Málaga (26.080 euros). Por encima de los 25.000 euros netos de nómina anual están las ciudades Pamplona (25.360 euros), San Sebastián (25.040 euros) y Santa Cruz de Tenerife (25.040 euros). Guadalajara, por su parte, es la que menos ingresos exige para comprar un estudio.

En el caso de querer alquilar un estudio, una persona sola en Barcelona, Madrid y Palma debería ingresar 44.000 euros netos al año, mientras que en València (42.000 euros), San Sebastián y Vitoria (35.000 euros en ambos casos) esa cifra es algo menor. En Ciudad Real, por su parte, una persona sola debería ganar 18.000 euros netos para poder alquilar un estudio, mientras que en Cáceres subiría hasta los 19.000 euros netos.