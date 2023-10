Personal de servicios sociales se concentra para exigir al Consell que mejore sus condiciones y no "recorte" el sistema

Protestan ante el Palau de la Generalitat convocados por CCOO PV al grito de "licitaciones ya" y "Camarero, queremos comer"



VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Personal de Servicios Sociales ha protestado este martes frente al Palau de la Generalitat para denunciar la "pasividad" del Consell y reclamar que cumpla con los acuerdos alcanzados para mejorar sus condiciones laborales, la falta de profesionales y la calidad asistencial, ya que temen un "recorte" en el sistema dedicado a los cuidados de mayores, menores, víctimas de violencia de género y pacientes con diversidad funcional. Un sector "altamente feminizado y que tiene muchísima precariedad laboral", han denunciado.

La concentración, organizada por CCOO PV, ha arrancado minutos antes de las 12 horas ante la sede del gobierno autonómico y los participantes han coreado consignas como "no llegamos a fin de mes", "licitaciones ya", ¿quién cuida de los cuidadores?" o "Camarero, queremos comer", en alusión a la consellera de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda, Susana Camarero.

Además, han mostrado carteles con lemas como 'Homologación salarial ya', 'Por vocación no comemos' y 'Trabajamos con el corazón y nos niegan la licitación'.

En noviembre de 2022 se firmó un acuerdo de mejora de las condiciones laborales del personal del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales para hacer frente a "la falta de profesionales en el sector, que preferían trabajar en otros ámbitos debido a las malas condiciones laborales, y así contribuir a una mejora de la calidad asistencial de las personas dependientes, que se estaba viendo perjudicada gravemente", ha explicado el sindicato.

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios y coordinadora del área pública de CCOO PV, Rosa Tienza, ha denunciado en declaraciones a los medios "cómo el gobierno del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, está dilatando ese cumplimiento de los acuerdos y pretende invalidarlos", ha reprochado.

"No entendemos el retraso a no ser que lo que se esconda detrás sea un incumplimiento y un recorte en servicios sociales, ha afirmado, antes de explicar que "de momento no hay ninguna conversación con la Generalitat" para atajar el conflicto.

En concreto, ha pedido el cumplimiento del acuerdo de la acción concertada y el de gestiones integrales, la publicación de los módulos de la acción concertada, la publicación de las licitaciones ya vencidas de los centros y servicios de titularidad pública y gestión privada y la apertura del proceso de negociación para que el sector de tercera edad privado "pueda converger y mejorar sus condiciones con el resto de sectores".

Estos acuerdos, ha destacado, no solo suponen la equiparación de salarios y jornadas al resto de empleados públicos y "poner fin a la fuga de profesionales" de los cuidados, sino también una mejora de la calidad asistencial, ya que incluyen "el decreto de tipología de centros que mejoraba de una manera importante los requisitos que tienen que cumplir las empresas y las ratios de profesionales para poder atender a los usuarios".

Según CCOO, el "retraso intencionado" de la publicación de las licitaciones, ya vencidas, de los centros públicos y de gestión privada significa que no hay incrementos salariales y una "asfixia económica" para la plantilla. Lo mismo ocurre con los acuerdos para los centros de Acción Concertada, ya que denuncia que el Consell mantiene un retraso en la publicación de los módulos económicos. Esta "pasividad está provocando que no haya personal para trabajar en estos centros debido a los bajos salarios, maratonianas jornadas y una enorme carga de trabajo físico y psíquico", ha expuesto.

Rosa Tienza ha detallado que los acuerdos tenían un calendario de ejecución que está "paralizado" y que 20 de los 36 centros tenían "las licitaciones casi preparadas para publicarse y ya presupuestadas", pero no se han publicado.

La secretaria general de educación de CCOO PV, Xelo Valls, ha subrayado que estos acuerdos afectan al sector "más débil del sistema. Sobre las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en las que dijo que los presupuestos autonómicos iban a ser "duros", la sindicalista ha denunciado que "huele a recorte" y ha criticado que medidas como la supresión del impuesto de sucesiones solo benefician a las personas con mayor patrimonio, y no a la "clase trabajadora, que somos los que estamos protegidos por los Servicios Sociales".