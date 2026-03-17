Personas con síndrome de Down se convierten en "asesores de la simplicidad" para detectar barreras en el día a día

Asindown presenta "Asesores de la Simplicidad" - ASINDOWN

VALÈNCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Asindown presenta Asesores de la Simplicidad, una campaña que pone en valor a las personas con síndrome de Down para ayudar a cualquier persona a entender y simplificar su día a día, con motivo del Día Mundial del síndrome de Down que se celebra el próximo 21 de marzo.

En la vida cotidiana, muchas situaciones pueden resultar complejas: entender una factura, utilizar una aplicación móvil, seguir las instrucciones de un electrodoméstico o realizar un trámite administrativo. Cuando algo no se entiende, se convierte en una barrera que dificulta la participación de muchas personas, señalan desde la organización.

Ante esta realidad, Asindown propone una solución apoyada en un servicio real: contar con las personas con síndrome de Down como expertas en detectar aquello que no se entiende y validar si realmente algo es fácil de comprender.

A través de Asesores de la Simplicidad, un equipo de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual prueban y analizan productos, documentos y procesos cotidianos para comprobar si son claros y comprensibles. Son las propias personas protagonistas en identificar dificultades y proponer mejoras que ayuden a que esos servicios, productos y contenidos sean más accesibles para todas las personas.

"Esta campaña es la viva imagen de nuestra entidad. Un espacio vivo, dinámico y positivo. Una entidad donde buscamos convertir cada barrera en una oportunidad de cambio social. Y, ante la barrera de lo difícil de comprender, la virtud de nuestras personas socias y usuarias de hacer fácil lo complejo", expresa la gerente de Asindown, Manuel Campos.

ABIERTA A EMPRESAS, INSTITUCIONES Y ENTIDADES

La iniciativa también está dirigida a empresas, instituciones y organizaciones interesadas en mejorar la accesibilidad cognitiva de sus productos, servicios o comunicaciones, contribuyendo así a construir entornos más claros, comprensibles e inclusivos. Toda la información se publicará en la web 'https://asesoresdelasimplicidad.es/'.

Esta campaña de sensibilización ha sido desarrollada por la entidad junto a la agencia creativa Rosebud y producida por Montaña. Incluye un spot de lanzamiento, la creación del perfil de Instagram '@asesoresdelasimplicidad', contenidos audiovisuales en los que ponen a prueba productos y procesos cotidianos y el lanzamiento de la web del proyecto.

"Esto es un hito y uno de los proyectos más especiales en los más de 30 años de Asindown, porque son las personas con síndrome de Down las que ocupan el rol de personas expertas y validadoras. Ya estamos trabajando con productos de turismo, sanidad o energéticas, y queremos dar la bienvenida a quien se sume", añade el responsable de proyectos y desarrollo de Asindown, Samuel Romero.

"Más allá de una versión fácil de las cosas, lo simple es el lugar donde nos entendemos todos --explican desde Rosebud--. Las personas usuarias de Asindown son muy buenas detectando lo que es confuso. En este proyecto, podíamos darle a las personas con discapacidad ese servicio real de asesoría. Revisar los productos para comprobar si son realmente accesibles cognitivamente. Y en caso de que no, proponerles una mejor opción, una más simple y entendible. Ser algo así como sus asesores de la simplicidad. Porque no es fácil hacerlo tan fácil".