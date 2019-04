Los Phelps (Harry Potter) creen que los Weasly pueden tener su película: "Por supuesto, hay trasfondo interesante"

Publicado 11/04/2019 15:38:16 CET

Natalia Tena: "La 'Harrypottermanía' se puede heredar, pasa de padres a hijos, lo veo en las exposiciones a las que he ido"

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los hermanos James y Oliver Phelps, que interpretaron a los gemelos Fred y George Weasley en la saga Harry Potter, y la actriz Natalia Tena, Nymphadora Tonks en las películas basadas en las obras de J.K.Rowling y Osha en Juego de Tronos, se encuentran estos días en València con motivo de la exposición sobre el joven mago, que ha convertido la Ciudad de las Artes y las Ciencias en el universo de Hogwarts, aunque con una nueva escena que podrá verse por primera vez en España: trajes y atrezo de la última película en entrar en el mundo mágico, 'Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald'.

'Harry Potter: The Exhibition' abrirá sus puertas este sábado y estará hasta julio, si bien la organización no descarta prolongarla según la venta de entradas --ya se han vendido 60.000 en la preventa y confía en superar las 200.000--, la disponibilidad del espacio y los compromisos de la propia muestra. Los actores más bromistas de la saga creen que la familia de pelirrojos Weasley podría tener su propia película: "Por supuesto que sí, hay un trasfondo interesante; hay siete niños Weasley, una familia muy mágica, el padre trabaja para el Ministerio... tantas cosas distintas; hay mucho campo para explorar", apunta Oliver en una entrevista con Europa Press.

Este mismo hermano Phelps cree que el espacio elegido para la exposición, el edificio futurista de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, escenario de rodajes como 'Tomorrowland', aunque en principio parece "lo opuesto a Hogwarts", que es "tan tradicional y hecho de ladrillo", no resulta "frío" si no que más bien "da la bienvenida". "Hoy, llegando al edificio y ver el esqueleto, como de una ballena, es todo tan diferente... pero en un sentido mágico, sí tiene zona mágica", ha indicado.

De hecho, según ha explicado a Europa Press Rafael Giménez, director de Sold Out, el reto más importante durante el montaje en este espacio ha sido oscurecer un lugar de tanta luz como la Ciudad de las Artes, ya que The Exhibition requiere oscuridad y sus propias luces especiales. "Ha sido un reto enorme", ha subrayado.

La muestra pasa por nueve escenarios, arrancando con el Sombrero Seleccionador y acabando en el Gran Comedor, tras pasar por habitaciones y salas. La lista de los Top 20 que hay que ver incluye el uniforme de Harry Potter, sus gafas, la varita; el mapa del merodeador; el gira-tiempo de Hermione; la Nimbus 2000 o los utensilios de Lord Voldemort.

"No es caminar por un pasillo, es la idea de sumergirse en un mundo y encontrar experiencias", apunta James, como oír la voz de Lord Voldemort o oler el bosque. "Eso se descubre solo, no va a haber ningún letrero", precisa.

SIN LA RECETA DEL ÉXITO

Preguntado qué tiene Harry Potter para seguir generando interés tanto de mayores como de pequeños que no han visto la saga desde sus inicio, James Phelps ha recalcado que no sabe la "receta" --de tenerla sería "rico", ha bromeado-- pero subraya que el universo del mago lo han visto "millones de personas en todo el mundo porque está conectado no solo a una generación" si no a familias enteras.

En alguna ocasión, ambos hermanos han dicho que la primera película 'Harry Potter y la piedra filosofal', les dejó con un sabor agridulce. En caso de poder tener una varita mágica para cambiar algo, James asegura que la voz y Oliver que su corte de pelo, entre risas.

En esta línea, Natalia Tena ha explicado a Europa Press que le gusta mucho la historia de Potter porque es la de un niño huérfano, "y ahí estás tocando el tema de la muerte, es muy importante cómo entienden la muerte los niños, que vive en una familia abusadora, y sirve para aprender que no necesariamente la familia con la que naces es tu familia, la puedes encontrar en las amistades, que es algo muy potente para toda la vida". "Y el amor, claro", ha dicho.

De igual modo, se muestra convencida de que la 'Harrypottermanía' se puede heredar, que pasa de padres a hijos. "Creo que sí he ido a varias exposiciones y veo a niños de cinco o seis años que vienen vestidos de Harry Potter, de Hermione o Ron y creo que sí que se va a transmitir eso".

"ES MARAVILLOSO"

Interpelada por qué le ha aportado profesionalmente, ha subrayado que antes hacía mucho teatro y ahora cada trabajo que hace le resulta un "trampolín". "Obviamente es maravilloso ser parte de un mundo tan fantástico, tan lleno de magia y de niña siempre he querido ser bruja", ha dicho, y posteriormente lo consiguió con su papel en la película.

Sobre si puede dormir por las noches tras su paso por papeles como Nymphadora u Osha, en medio del mundo oscuro, reconoce que cada persona tiene su manera de sacar los problemas. "Para mí es dormir mal y a veces el trabajo que haces te afecta", reconoce, antes de afirmar que, no obstante, le gustaría verse en una tercera saga.

"MISMA EXPOSICIÓN, PERSONALIDAD DISTINTA"

En relación con la muestra, James Phelps, en rueda de prensa posterior, ha destacado que ya en la inauguración de la de Madrid pudo observar el "vínculo tan enorme" de la gente, ya que parecía un estreno de película. Su hermano añade que les es "muy grato" y les llega a "conmover" que haya personas que lleven a sus hijos y que miren las varitas mágicas "con tanta pasión".

En esta línea, Robin Stapley, de GES Events, creadores de la exposición junto con Warner bros, Sold Out y Encore, ha recalcado que la muestra "es la misma pero el lugar le confiere una personalidad distinta" en cada país y ha subrayado que los visitantes que no son muy fans de la saga se muestran sorprendidos por el "nivel de detalle" que no se alcanza a ver en las películas.