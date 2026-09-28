El pianista Josu De Solaun publica 'After the Dance', un doble álbum con la integral de mazurcas de Chopin

Josu De Solaun - ITURBI

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pianista valenciano Josu De Solaun ha publicado 'After the Dance' (Después de la danza), un doble álbum en el que incluye la integral de mazurcas de Frédéric Chopin (1810-1849) editado por el sello IBS Classical.

El músico, único español que ha ganado el Premio Iturbi, Concurso Internacional de Piano de Valencia y el Concurso de Piano George Enescu de Bucarest, entre otros galardones, ha abordado en este proyecto, grabado en Granada y presentado en Madrid recientemente, 59 piezas escritas por el reconocido compositor y pianista y en las que los ritmos de la danza polaca se transforman en un lenguaje extraordinariamente íntimo, según ha explicado su representación en un comunicado.

Los dos discos incluyen las mazurcas de los opus 6, 7, 17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59, 63, 67 y 68, las póstumas, y a modo de apéndice la Mazurka en Re mayor B71, la versión revisada de la B31, y el Allegretto en Fa sostenido mayor WN 36, reconstruido por Jan Ekier y cuya autenticidad es discutida.

En el libreto, De Solaun hace una pormenorizada explicación de qué le lleva a afrontar este trabajo discográfico cuyo título, 'After the Dance', "no señala el baile, señala el eco, lo vivido cuando ha dejado de ser presente y todavía se niega a convertirse en pasado"; y expone que "grabar el ciclo completo de mazurcas ha sido una forma de habitar una estancia que se hace más vasta cuanto más tiempo se pasa en ella", en uno de los géneros que "nacen para acompañar una vida".

De Solaun destaca que Chopin, que murió con 39 años, nunca sufrió ansiedad por la novedad, "pasó la vida entera regresando a un puñado de ritmos campesinos y desde ellos construyó uno de los universos más misteriosos". El compositor polaco "pertenece a nuestra época con una intensidad que muchos contemporáneos envidiarían, porque la contemporaneidad depende de la capacidad de seguir afectando el corazón y el pensamiento de los vivos".

El pianista presentó 'After the Dance' en concierto en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, coincidiendo con su lanzamiento internacional en formato físico y en plataformas digitales de todo el mundo el 25 de septiembre. El pianista actuará en Rumanía con la Filarmónica Dinu Lipatti en Satu Mare el 22 de octubre, la Filarmónica Mihail Jora Bacau el 29, la Orquesta de Córdoba en la Mezquita el 5 de noviembre y ofrecerá un recital con la soprano Anita Hartig en la Fundación Juan March en Madrid.

También ofrecerá un concierto de música de cámara con el Cuarteto Gerhard en el Auditorio Josep Carreras de Vilaseca el 22 y en la Fundación Juan March el 25; con el violonchelista Adolfo Gutiérrez en la Semana Internacional de Música de Medina del Campo el 27; con la Filarmónica Paul Constantinescu de Ploiesti (Rumania) el 3 de diciembre; y con la Orquesta Nacional de España en Madrid los días 11, 12 y 13; entre otros compromisos.