Pirotecnia Peñarroja abrirá el calendario de disparos de Fallas 2026 el 1 de marzo y Hermanos Caballer lo cerrará el 19

VALÈNCIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Peñarroja abrirá un año más el calendario de 'mascletaes' diarias de las Fallas 2026 el próximo 1 de marzo en la conocida como catedral de la pólvora de la ciudad de Valncia, la plaza del Ayuntamiento, en un programa que cerrará Pirotecnia Hermanos Caballer el día 19 de ese mes con el último disparo de las fiestas josefinas y la 'Cremà' de las fallas municipales.

El calendario completo se ha desvelado este sábado durante la Gala de la Pirotecnia. Al acto han asistido las falleras mayores y sus cortes de honor, además de otros representantes municipales y del colectivo fallero.

La gala se ha iniciado, sobre las 13.45 horas, con una recepción en este recinto y, seguidamente, a las 14.00 horas, se ha disparado una 'mascletà' desde el Jardín del Turia, a cargo de Pirotecnia Caballer FX, al haber sido la empresa encargada de disparar el día de San José del pasado año.

En la ceremonia se han brindado tres reconocimientos: uno para la Asociación Cultural Amigos de la Pirotecnia por sus 25 años de difusión de la cultura pirotécnica en las nuevas plataformas de comunicación, otro para Cervezas Turia y otro a título individual para Núria Martí Botella por toda una vida dedicada al arte de la pirotecnia, "parte fundamental en el ecosistema festivo valenciano".

PROGRAMA PIROTÉCNICO

En cuanto al calendario pirotécnico, la primera cita con la pólvora en la ciudad será el viernes 30 y el sábado 31 de enero al finalizar las exaltaciones de las falleras mayores de València. Las empresas Alto Palancia y Dragón serán, respectivamente, las encargadas de poner el broche de oro a estos actos en el exterior del Palau de la Música.

El 6 de febrero, Pirotecnia Martí disparará el espectáculo posterior a la inauguración de la Exposició del Ninot 2026 en el exterior del Museu de les Ciències y Pirotecnia Valenciana será la encargada de disparar la 'mascletà' posterior a la 'Macrodespertà' el domingo 22, sobre las 08.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, así como la de las 14.00 horas de ese mismo día.

Por su parte, los tro de bac de la 'despertà' los fabricará un año más Pirotecnia Alto Palancia. Esa misma tarde, Pirotecnia Caballer FX disparará el espectáculo de fuegos artificiales del acto de la 'Crida' en las Torres de Serranos. Y el sábado 28, Peñarroja disparará el espectáculo 'Previa fallera' a las 24.00 horas desde la plaza del Ayuntamiento.

Ya en marzo, el mes grande de las fiestas, Pirotecnia Peñarroja abrirá un año más el calendario de 'mascletaes' diarias en la conocida como catedral de la pólvora de la ciudad el día 1 de marzo a las 14.00 horas.

Le seguirán, en este orden, Pirotecnia Hermanos Sirvent (día 2), Alto Palancia (día 3), Dragón (día 4), Zaragozana (día 5), Pibierzo (día 6), Nadal-Martí (día 7), Martí (día 8), Turís (día 9), Crespo (día 10), Tomás (día 11), Alpujarreña (día 12), Vulcano (día 13), Aitana (día 14), Valenciana (día 15), Tamarit (día 16), Pirotecnia del Mediterráneo (día 17), Caballer FX (día 18) y cerrará el ciclo Hermanos Caballer (día 19).

Al margen de los disparos diarios, se han programado espectáculos nocturnos en la plaza del Ayuntamiento el domingo 1 de marzo a las 20.00 horas a cargo de Pirotecnia Crespo; el viernes 6 a las 24.00 horas, de Pibierzo; el sábado 7 a las 24.00 horas, de Tomás; el domingo 8 a las 20.00, de Nadal-Martí; el jueves 12 a las 20.30, de Alpujarreña; el viernes 13 a las 24.00, de Turís; y el sábado 14 a las 24.00, de Tamarit.

L'ALBA, CASTILLOS NOCTURNOS, NIT DEL FOC Y CREMÀ

Por otro lado, Pirotecnia Vulcano será este año la encargada de disparar 'L'Alba de les Falles' la noche de la 'Plantà', el 15 de marzo, a las 24.00 horas, desde la plaza del Ayuntamiento.

En cuanto a los castillos nocturnos de la semana grande de las fiestas, todos ellos se dispararán a las 24.00 horas desde el puente de Montolivet. De estos espectáculos se encargarán las empresas Mediterráneo el día 16, Zaragozana el 17 y la 'Nit del Foc' llevará el sello de Pirotecnia Valenciana la noche del 18.

Finalmente, Pirotecnia Hermanos Caballer cerrará el programa pirotécnico con la 'Cremà' de las fallas municipales en la plaza del Ayuntamiento la noche del 19 de marzo.

Como aspectos destacados del programa, la empresa Martí recupera la 'mascletà' del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y Hermanos Sirvent entra en el ciclo pirotécnico de València con el disparo del día 2. El propietario de esta compañía, Pedro Luis Sirvent, falleció en marzo del pasado año en un accidente ocurrido en la pirotecnia, situada en la partida de Fontcalent, en el término municipal de Alicante.