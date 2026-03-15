Pirotecnia Pibierzo cierra el XXX Concurs de Mascletaes disparando un récord de 400 kilos

Pirotecnia Pibierzo cierra el XXX Concurs de Mascletaes - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Pibierzo de Villaverde de la Abadía (León) ha cerrado este domingo el XXX Concurs de Mascletaes disparando 400 kilos, lo que la convierte en la mayor mascletà lanzada en la historia del concurso, según ha informado el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto a las reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, el diputado provincial, Alejandro Clausell, la delegada del Consell, Susana Fabregat, concejales de gobierno y otras autoridades, ha presidido en el recinto de mascletaes, junto al Primer Molí, la sexta y última jornada del concurso.

Así se ha ampliado el área de seguridad en el recinto de mascletaes atendiendo a las especiales características de esta mascletà. La mascletà de hoy ha sido inclusiva y adaptada para personas sordas.