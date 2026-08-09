El Plan de climatización de colegios sumará aportaciones de la universidad y seguirá criterios "zonificados"

VALÈNCIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación trabaja junto a personal de universidades valencianas en las aportaciones para el futuro Plan director de infraestructuras educativas y confort térmico de los centros, una cuestión "muy importante por las altas temperaturas que se está viviendo" y que "va mucho más allá de poner un split de aire acondicionado".

Así lo ha destacado a Europa Press la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, quien ha subrayado que mejorar el bienestar en las aulas es uno de los retos y de los "avances" que se van a apreciar de manera "clara" el próximo curso escolar.

En este sentido, ha lamentado que el anterior gobierno del Botànic "no hizo absolutamente nada respecto al confort térmico, solo una normativa donde decía que los centros podían comprar aparatos, portátiles, ventiladores, toldos, etc., pero sin ningún tipo de financiación".

Sin embargo, ha remarcado, ahora la Generalitat va a poner en marcha el Plan EduClima con un presupuesto de 140 millones de euros para el periodo 2026-2029, 32 de ellos para este ejercicio. "Y mientras tanto, el 'president', Juanfran Pérez Llorca, anunció que se transferían 16 millones de euros directamente a las cuentas de los centros para realizar una compra de aparatos que, de alguna manera, pudiesen paliar las altas temperaturas".

En este punto, Ortí ha recalcado que, a pesar del anuncio de la ministra de Ciencia y Universidades, la socialista Diana Morant, de una partida de 17 millones de euros "y de que muchos de sus compañeros de partido están diciendo que esta climatización se ha llevado a cabo con ese dinero, es totalmente falso porque de esos millones de euros lo único que tenemos es el anuncio". "Los que sí que están en las cuentas de los diferentes centros educativos son los de Pérez Llorca", ha insistido.

La responsable de política educativa del Consell ha detallado que se llevará a cabo una "intervención directa en los centros educativos con unos criterios que van zonificados de acuerdo a los que mayor problema tienen con el tema de las altas temperaturas". Asimismo, se está redactando "un plan director junto con personal de las universidades que están colaborando como técnicos expertos para hacer aportaciones".

Ortí asegura que, frente al calor extremo, la Conselleria ya ha adoptado un cambio de mentalidad, lo que se constata en que "la construcción de los centros educativos que ya se realiza en estos momentos y toda la que está programada vienen bajo la normativa con establecimiento de placas fotovoltaicas, eficiencia energética y cuestiones de climatización".

PATIOS, VENTILACIÓN Y AFORO

"Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, como no se había realizado nada hasta que entró el gobierno del Partido Popular, un alto porcentaje de los centros no tienen ningún tipo de adecuación. Y esto no es poner un split en un aula, esto es un cambio de mirada porque estas medidas no solamente van asociadas a los temas de climatización, sino también a establecer corrientes de aire adecuadas, una ventilación que parta de los puntos de aire más fresco, la distribución, el diseño de los patios, zonas de sombra, la adecuación de pantallas solares en las ventanas y otras medidas como, incluso, de aforo de las aulas, ha enumerado.

"Y claro, esto no puede ser inmediato. No se puede solucionar en ocho meses lo que no se ha solucionado en ocho o más años", ha sentenciado la consellera.