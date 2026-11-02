Planas afirma que el Gobierno aprobará "en el periodo más breve posible" actuaciones para zonas dañadas por la dana Adam

El ministro de Agricultura, Luis Planas, en una imagen de archivo - Fernando Sánchez - Europa Press

ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que "en el periodo más breve posible" tanto el departamento que él dirige en el Gobierno de España como otros llevarán a aprobación en el Consejo de Ministros "las actuaciones que sean necesarias" para las zonas afectadas por la reciente dana Adam, que hace dos semanas azotó fundamentalmente en la Comunitat Valenciana a las comarcas de la Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante).

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación tras la visita que ha realizado este lunes a enclaves agrícolas de la localidad alicantina de Pego dañados por el temporal, en la que le han acompañado el nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, y el alcalde del municipio, Enrique Moll.

"Hemos tomado buena nota de ello", ha señalado Planas tras el recorrido realizado por la zona, al tiempo que ha lamentado que la dana Adam dejara "cuatro personas fallecidas", así como "muchos destrozos".

Según ha señalado, a diferencia de la dana de octubre de 2024 en Valencia, "donde hubo muchas parcelas que se vieron inundadas y donde los árboles y la producción se vio afectada de forma muy importante", en el temporal Adam "también lo ha sido en algunos casos", aunque "la mayor parte de las afectaciones" se han observado en "caminos", "carreteras", "infraestructuras de riego" y, en algún caso, en "alguna explotación".

"El martes de la pasada semana el Consejo de Ministros hizo la declaración de emergencia de protección civil que es necesaria a los efectos de la actuación de los distintos ministerios. También esta actuación de emergencia que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Pego está basada justamente en esa declaración", ha apuntado.

Así, Planas ha agregado que "ahora" toca a los diferentes ministerios, incluido el de Agricultura, determinar qué actuaciones llevará a cabo el Gobierno "para reparar lo que es" de su "competencia". "Y en ocasiones también hacemos lo que no es de nuestra competencia, pero que es necesario", ha apostillado.