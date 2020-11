La Plataforma de Afectados por la Covid-19 exige "justicia y reconocimiento" y pide "no cometer los mismos errores"

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Covid-19 de la Comunidad Valenciana ha celebrado este domingo una concentración en la plaza de Manises de València "en recuerdo de las víctimas" de la pandemia en la que ha exigido "justicia y reconocimiento" para los fallecidos y ha pedido "no cometer los mismos errores".

En un manifiesto leído durante el acto, la asociación ha defendido que la pandemia "es cosa de todos y nos afecta a toda la sociedad, sin excepción" y ha remarcado que "los nombres y los rostros de las personas fallecidas no queden en el olvido, para que no sean un número de las estadísticas, para que vuestro esfuerzo, vuestra lucha, vuestro ejemplo, no quede olvidado, y para que toda la sociedad y nuestros dirigentes reaccionen".

En esta línea, han exigido "que se haga justicia", así como el reconocimiento "de todas las víctimas por parte de nuestras administraciones y dirigentes políticos" y han denunciado que "los ciudadanos, familiares y afectados en general sufren a diario el maltrato y la indiferencia de nuestras administraciones mal gestionadas".

Por ello, han defendido "una política sincera" y "un gobierno que no nos mienta con los datos" para que "de verdad se actúe, se gestione, se deje trabajar a los profesionales y que no se politice la información". En definitiva, han remarcado, "para que se acabe la paralización de la justicia" y para que "a pesar de lo que estamos viviendo, podamos continuar con nuestras vidas y podamos volver a creer en las Instituciones".

En el manifiesto, han expresado el "cansancio" de "sufrir las consecuencias de la negligente y nefasta o nula gestión del Gobierno". "Nos dijeron que habían vencido al virus, nos animaron a salir a la calle y su ineficacia nos lleva de nuevo a confinarnos o limitar nuestra actividad", han afirmado. Así, han insistido en que la pandemia "sigue ahí" y han instado a "no bajar la guardia".

Por otro lado, han reclamado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig; a la consellera de Sanidad, Ana Barceló; y al alcalde de València, Joan Ribó, que "asuman sus errores y no vuelvan a cometerlos".

"Tenían información sobre la gravedad de la pandemia ya en enero y febrero y nos dijeron que se trataba de un resfriado, que solo habría unos cuantos casos controlados, y ya han fallecido alrededor de 60.000 españoles", han señalado, al tiempo que han pedido "justicia y que no se malgaste el dinero de los españoles en compras fraudulentas".

Finalmente, han reivindicado "que se proporcionen los medios necesarios a los sanitarios y cuerpos de seguridad", unos "héroes que han dado su vida por la nuestra y que se han visto abocados a la batalla sin aviso y sin las herramientas y medios necesarios para combatir".

