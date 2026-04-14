Plataforma Intercultural de España celebra la regularización de personas migrantes: "Hemos logrado romper una barrera"

Archivo - Un trabajador senegalés (i) durante su jornada laboral, a 27 de febrero de 2025, en Cervantes, Lugo, Galicia (España). ARCHIVO. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Intercultural de España, con sede en València, ha celebrado la aprobación de la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España: "Hemos logrado romper una barrera y va a ser beneficiosa para el país y para todas las personas que se van a acoger a esta nueva reglamentación".

La asociación, que junto a otras organizaciones sociales han reclamado esta modificación desde hace años, ha convocado este martes una reunión y conferencia junto a otros colectivos en las que se han detallado todos los requisitos y procesos después de que este martes se aprobara el Real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que se publicará este miércoles en el BOE y entrará en vigor este jueves.

El presidente de la organización, Emilio Béjar, en declaraciones a Europa Press, ha aplaudido la aprobación del decreto y ha afirmado que esta medida se realiza para "reconocer una realidad de personas que viven, trabajan, tienen hijos, estudian y se mueven están en España y les cuesta mucho conseguir sus papeles". En este punto, ha remarcado el impulso "enorme" que se le va a dar al trabajo y a la economía en España.

En el caso de la Comunitat Valenciana, este portavoz ha resaltado la importancia en este territorio porque, aunque no cuenten con datos exactos de a cuántas personas podría beneficiar, "se trata de una de las comunidades autónomas más grandes, donde se estima que en torno al 15% de las personas que viven son migrante".

Béjar ha subrayado la importancia de esta regularización para evitar trabas burocráticas que hacen, por ejemplo, que cuando un empresario necesita contratar a una persona y le extiende un precontrato, "a veces pasan muchos meses hasta que se puede aprobar o se les pide algún requerimiento, que ya para cuando la persona podría ingresar, el empresario puede no necesitar o no puede esperar tanto tiempo".

Además, ha destacado que también cumple con otra realidad "que viven tantas personas y familias en España", como es fomentar la igualdad para que las personas no tengan que "vivir en clandestinidad", "para que puedan reagrupar a sus hijos, viajar a sus países o tener un trabajo o ser autónomos".

MODIFICACIONES PREVIAS

Béjar ha explicado que este cambio ya se comenzó a promover mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hace unos años. "Primero se produjo el cambio de la ley de extranjería que como se debía aprobar en el Congreso, nos perjudicó porque no obtuvieron los votos necesarios", ha lamentado.

Asimismo, Béjar también ha relatado que, en este caso, se han tomado algunas de las modificaciones previas que se promovieron desde el Consejo de Estado" y ha recordado a los gobiernos previos que ya modificaron la Ley de extranjería, como fueron el de Aznar y el de Zapatero.

REQUISITOS

Para justificar la estancia en España, tanto los solicitantes de protección internacional como las personas en situación administrativa irregular podrán presentar documentos públicos o privados o una combinación de ambos que contengan datos personales que puedan acreditar su identidad y que estén fechados.

Las personas en situación administrativa irregular deberán acreditar, además, uno de los siguientes tres supuestos: haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España; contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o acreditar su situación de vulnerabilidad.

Para esto último, podrán descargar un certificado de vulnerabilidad alojado en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para su presentación, este documento deberá estar acreditado y sellado por las autoridades competentes, bien las Entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) o los servicios sociales.