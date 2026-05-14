El plazo para la moción de censura en Alcoi acaba este jueves entre reproches del alcalde a la oposición

Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ALCOI

ALICANTE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar la moción de censura contra el alcalde de Alcoi (Alicante), el socialista Toni Francés, después de que perdiera el pasado 14 de abril la cuestión de confianza vinculada al presupuesto municipal de 2026, termina este jueves a las 23.59 horas.

La previsión es que finalmente no se plantee y que las cuentas queden aprobadas "automáticamente" tras su exposición pública, por lo que el primer edil considera que la oposición "ha hecho perder un mes" a la ciudad "por intereses partidistas".

A preguntas de Europa Press, fuentes municipales han precisado que, salvo "sorpresa" de última hora, la oposición, que conforman PP, Vox y Guanyar, no presentará esa moción para arrebatar a Francés, del PSPV, la vara de mando.

Las mismas fuentes han trasladado que, si esto se acaba confirmando formalmente, las cuentas saldrán a exposición pública por el periodo que marca la ley, durante el que se pueden presentar alegaciones "técnicas", y que, en el caso de que no se plantee ninguna observación, "automáticamente" quedarán aprobadas.

FRANCÉS: "CHANTAJE POLÍTICO"

En un comunicado remitido por el grupo socialista, Francés ha insistido en que "Alcoi ha perdido un mes por intereses puramente políticos y partidistas que no tenían nada que ver con los presupuestos ni con las necesidades reales de la ciudad".

Sobre el proyecto del futuro Parque Empresarial Alcoi Sud, uno de los temas que marca el debate político municipal en la actualidad, ha manifestado: "Tanto unos como otros han intentado convertir un tema estratégico para la ciudad en un instrumento de chantaje político, llevando el debate a los extremos y exigiendo posicionamientos absolutos sobre un proyecto del que aún se están recopilando informes técnicos y sectoriales".

"La oposición de Alcoi ha dimitido como oposición", ha recalcado Francés, quien ha añadido que, "cuando un partido se niega a sentarse con el gobierno para debatir, aportar propuestas e intentar llegar a acuerdos, no solo está renunciando a hacer política útil, sino que también está fallando a sus votantes y al papel que le corresponde dentro de la corporación municipal".

El alcalde cree que el hecho de no presentar una moción de censura "evidencia" que "no hay una alternativa real" a su equipo de gobierno, del que también forma parte Compromís, y ha acusado al PP de "no" asumir esta "realidad" desde las últimas elecciones municipales: "No le dan los números para conformar una mayoría de gobierno".

Así, ha pedido a la oposición que "deje gobernar, deje trabajar y gestionar a quien sí que tiene la responsabilidad de hacerlo". En esta línea, ha reclamado al PP que "abandone el populismo, la fabricación de bulos y los mensajes alarmistas que solo generan crispación y bloqueo institucional". Francés ha defendido la "necesidad" de una oposición "constructiva, responsable y centrada en aportar soluciones útiles para la ciudadanía".

Desde el grupo socialista han abundado en que, "con la finalización de este plazo, los presupuestos municipales quedarán aprobados de manera automática", una situación que el alcalde ha calificado de "necesaria", pero "retardada artificialmente durante un mes".

Según Francés, la luz verde a las cuentas permitirá "empezar a activar" actuaciones "de mejora y mantenimiento de la ciudad, ayudas sociales, políticas públicas de bienestar, inversiones y proyectos importantes que Alcoi no podía continuar teniendo bloqueados por estrategias partidistas".

POLÉMICA ENTRE GRUPOS POR ALCOI SUD

El pleno del Ayuntamiento de Alcoi rechazó con la mayoría que suman PP, Vox y Guanyar el presupuesto de 76,9 millones de euros para 2026 planteado por el ejecutivo local de PSPV y Compromís. Ante este resultado, Francés convocó esa cuestión de confianza que acabó perdiendo.

En las últimas sesiones plenarias del consistorio, el futuro proyecto del polígono industrial Alcoi Sud fue el tema que centró el debate entre las distintas formaciones que integran la corporación municipal.

Francés resaltó que el Ayuntamiento de Alcoi, ante la "necesidad" de suelo industrial, abrió, junto con la Cámara de Comercio y la Generalitat Valenciana, la posibilidad de estudiar "la viabilidad técnica, económica y medioambiental" del futuro complejo, e indicó que si no hay garantías medioambientales que avalen la puesta en marcha del polígono, no se mostrará partidario de sacarlo adelante en esos términos.

Por su parte, desde Compromís, socio de gobierno del PSPV en Alcoi, el vicealcalde Àlex Cerradelo recalcó que ese polígono es "inviable" en la ubicación planteada y que eso es algo que ha defendido su grupo "siempre". "A pesar de ello, desde Guanyar lo utilizan como un argumento para justificar un voto en contra. De hecho, el PP también utiliza ese argumento", reflexionó.

Desde Guanyar, el concejal Sergi Rodríguez mostró la "voluntad" de su formación por "facilitar la estabilidad" para las cuentas en 2024 y 2025, con la "única línea roja" para abrir la negociación en "evitar cualquier avance en la posibilidad de ubicar" ese futuro complejo industrial en la zona de La Canal.

Asimismo, Carlos Pastor, del PP, criticó que en las cuentas de 2026 falta "dirección", "ambición" y "proyecto de ciudad". Sobre Alcoi Sur, lamentó la "falta de liderazgo" del equipo de gobierno que encabeza Francés.

Desde Vox, la concejala María Teresa Peidro afirmó sobre Alcoi Sud que "proteger el acuífero" del Molinar y "hacer las cosas correctamente no está reñido con reconocer y promover la posibilidad manifiesta de la existencia de desarrollo y actividades compatibles".