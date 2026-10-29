El pleno de Alicante recuerda a las víctimas del accidente de Urda (Toledo) y solo trata asuntos administrativos

Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento de Alicante, celebrado este jueves, se ha limitado a debatir y votar proyectos de la junta de gobierno local y propuestas de expedientes, en señal de duelo por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del miércoles.

Así lo acordó la junta de portavoces por unanimidad y tanto las mociones como los ruegos y preguntas y declaraciones institucionales previstas en el orden del día de la sesión se van a posponer a una sesión extraordinaria.

Ante el pleno, el alcalde Luis Barcala (PP) ha señalado que una alicantina figura entre las personas desaparecidas en el siniestro y ha trasladado el apoyo a la familia de esta mujer en nombre de la corporación municipal.

Del mismo modo, los concejales Trini Amorós, Carmen Robledillo, Rafa Mas y Manolo Copé, portavoces de PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, respectivamente, también han lamentado la tragedia ferroviaria y han recordado a las víctimas.

EXPOSICIONES

PP y Vox han sacado adelante la resolución de alegaciones y la aprobación definitiva de la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada a las salas de exposiciones municipales, tras desestimarse una reclamación que había sido presentada. Compromís y EU-Podem han votado en contra, mientras que el PSPV se ha abstenido.

Idéntico resultado ha tenido el punto por el que se ha dado luz verde definitiva al establecimiento de precio público por el servicio de exposiciones prestado en la sala de exposiciones de la antigua Casa de la Misericordia, complejo en el que el consistorio prevé abrir próximamente el Museo Internacional de Exposiciones Temporales.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali (PP), ha concretado respecto a este último punto que igualmente se ha rechazado una reclamación presentada en la que se pedía incluir a personal docente en activo en la tarifa reducida o en su caso la gratuidad por la vinculación de su actividad profesional.

En este sentido, Beldjilali ha incidido en que una de las cláusulas de la tarifa gratuita es para grupos organizados pertenecientes a centros educativos públicos, concertados o privados, así como universidades, centros de formación profesional y escuelas oficiales, acompañados por personal docente o profesorado responsable del grupo, que incluya tanto a alumnos como a personal docente que acompañe, y que "se considerará como tal en los grupos constituidos por diez o más personas".

La edil de Cultura ha apuntado que quienes lo deseen podrán visitar la sala de exposiciones gratuitamente los martes establecidos como laborales, en horario de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00, además del Día Internacional de los Museos.

Desde la oposición, Copé (EU-Podem) ha dicho que su grupo no comparte que se cobren diez euros por acceder a las exposiciones. Las críticas también han llegado por parte de Mas (Compromís), que ha hablado de "tarifazo cultural" y ha defendido "gratuidad total" para quienes viven en Alicante.

Robledillo (Vox) ha avanzado el sí de su formación a esos dos puntos y ha indicado que la ordenanza es, a su juicio, "equilibrada", "fomenta la cultura con rigor" y tiene respaldo técnico. Por su parte, Amorós (PSPV) ha tomado la palabra para indicar que su grupo no iba a intervenir en ningún punto debido al luto por el accidente.

OTROS ASUNTOS

En otro orden de cosas, el pleno también ha aprobado inicialmente el primer expediente de modificación de créditos consistente en la dotación de créditos extraordinarios por importe de 140.163.10 euros, dentro del presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda para 2026. Lo han respaldado PP y Vox, el PSPV ha votado en contra y Compromís y EU-Podem se han abstenido.

'Populares' y voxistas también han sacado adelante con sus votos la declaración de especial interés y concesión de beneficios fiscales en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a la obra de nueva construcción de un edificio destinado a centro deportivo privado, en las calles General Pintos, Dámaso Abad y Primitivo Pérez de Alicante, y que hará la mercantil Enjoy Wellness Progresión SLU. Compromís y EU-Podem han rechazado el punto, en el que el grupo socialista se ha abstenido.

Igualmente, los votos de PP y Vox han permitido aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, tramitado por el procedimiento previsto para la omisión de la función interventora, sobre el expediente de adquisición de kit terminal portátil para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).

También otro reconocimiento extrajudicial de créditos, tramitado por el procedimiento previsto para la omisión de la función interventora, en relación con diversas facturas del Speis, correspondientes a 2021 y 2022. Tanto en este punto como en el anterior, PSPV, Compromís y EU-Podem se han abstenido.

POLÉMICA

A pesar de que la junta de portavoces había acordado por unanimidad tratar solo asuntos administrativos para excluir el debate puramente político de esta sesión, la polémica entre algunos grupos municipales ha estado presente en algunos momentos.

Entre ellos, cuando Copé (EU-Podem) ha pedido a los ediles de Vox que "se tapen las vergüenzas" por mantener "su precampaña en Alicante" a pesar del accidente ferroviario y le ha afeado que llamaran "plañideras" a quienes guardaban minutos de silencio por lo ocurrido, según ha aseverado el edil.

Tras esas manifestaciones, el concejal voxista Mario Ortolá ha señalado que no iba a contestar este jueves a Copé, a quien ha llamado "el señor imputado", en alusión a su citación como investigado por posible "resistencia o desobediencia a la autoridad" durante la protesta realizada el 16 de julio de 2025 con el fin de impedir el desahucio de un matrimonio de un piso de la calle Benilloba.

Así, le ha recomendado "que se busque un buen abogado porque lo va a necesitar". "Ni este grupo va a olvidar esta provocación de hoy, que ajustaremos cuentas cuando toque, y lo más importante, que los españoles tampoco van a olvidar", ha afirmado el edil de Vox, tras lo que Copé ha pedido que constara en acta que Ortolá le había llamado "payaso".

Después de este momento, el alcalde le ha preguntado al concejal voxista si quería disculparse, algo a lo que este no ha accedido. Barcala ha agregado que le daba "bastante lástima" y sentía "bastante vergüenza ajena" por ese instante ocurrido en el pleno.

Asimismo, en la parte de informes de los órganos de gobierno, se ha puesto en conocimiento del pleno, entre otras cuestiones, la última acta de la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP), constituida en el consistorio tras la polémica del Residencial Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. El órgano celebró su última sesión el pasado 2 de octubre y acabó sin un acuerdo entre los diferentes grupos políticos para aprobar un dictamen final conjunto.

EL MARTES, PLENO DE MESAS ELECTORALES

Antes de finalizar la sesión ordinaria, que ha durado cerca de 40 minutos, Barcala ha avanzado que el próximo martes 3 de noviembre, a las 09.30 horas, se celebrará "el pleno de la bolita", el del sorteo del que saldrán los presidentes y vocales que conformarán las mesas para las elecciones generales del 29 de noviembre.