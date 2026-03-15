La Pobla de Benifassà registra vientos de 103 km/h y Emergencias amplía la alerta amarilla al litoral norte de Valencia

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 15 marzo 2026 11:18
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VALÈNCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El temporal de viento que está afectando a la Comunitat Valenciana ha dejado rachas de hasta 103 kilómetros por hora en una jornada en la que el Centro de Coordinación de Emergencia ha ampliado la alerta amarilla por vientos al litoral norte de Valencia.

Además, se mantiene el nivel naranja por vientos en el interior norte de Castellón y el nivel amarillo en el resto de Castellón, interior norte de Valencia y norte de Alicante, según ha informado el 112.

Durante esta noche se han registrado además fuertes rachas que han alcanzado en Calig, los 93 km/h; en La Serratella, 89 km/h; en Oropesa del Mar, 89; en Carpesa, 79 km/h; Sagunt, en 70 km/h; y en Paterna, 70 km/h.

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