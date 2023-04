CASTELLÓ, 14 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La coalición Podem-EU aspira a conseguir el tercer concejal en el Ayuntamiento de Castelló en las próximas elecciones municipales, según ha explicado este viernes en rueda de prensa la cabeza de lista a la Alcaldía de la capital de la Plana, Marisol Barceló.

"Queremos repetir los resultados de 2019 y superarlos, ya que es muy importante que se amplíe nuestra representación en el Ayuntamiento porque somos imprescindibles para que cuando los socios de gobierno se pongan un poco de perfil poder desarrollar nuestras políticas", ha dicho.

Barceló ha presentado la lista de la coalición, la cual -según ha dicho- " es diversas y paritaria y está formada por personas muy implicadas en los colectivos sociales". Respecto al programa, ha explicado que Podem-EU se ha reunido con colectivos sociales y organizaciones para poder incorporar sus propuestas.

La cabeza de lista de la coalición ha destacado como principales líneas del programa electoral la creación de un fondo municipal de microcréditos -con una dotación inicial de 4 millones de euros-; de una empresas pública de vivienda, energía y servicios urbanos; de un plan de rehabilitación y eficiencia energética en los barrios -con una inversión de 30 millones de euros-; y de un plan municipal de salud y bienestar mental; así como de un plan de protección social a familias trabajadoras.

Además, Podem-EU propone la creación de un centro cívico por distrito, aumentar el programa Jornals de Vila y la activación del Consell de Migració.

La número dos de la confluencia, Silvia Peris, ha indicado que Podem-EU es "la garantía de que se repita el gobierno de izquierda y se repitan las políticas valientes y transformadoras".

La candidata a las Corts por Castelló por Unides Podem, Marisa Saavedra, ha explicado que "la confluencia de fuerzas progresistas es buena para la ciudad y para las políticas transformadoras". "Hemos hecho políticas muy útiles y hemos sido decisivos luchando por avanzar en los derechos", ha añadido.

"Nuestra intención es reeditar esta confluencia y trabajar para unir fuerzas y transformar la sociedad porque somos imprescindibles", ha apuntado Saavedra, quien ha alabado el trabajo realizado por los dos concejales de la confluencia en Castelló. "Ambos han defendido los derechos de los ciudadanos y queremos avanzar para tener más fuerza y hacer políticas valientes", ha dicho.

Por su parte, la coordinadora general de EUPV y consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, ha señalado que la coalición Podem-EU es "la mejor garantía de que se avance en políticas progresistas en Castelló".

SUMAR

Preguntada por Sumar, cuya principal representante es la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, Rosa Pérez ha señalado desde EU siempre han planteado que quieren la máxima unidad de la izquierda en la Comunitat Valenciana y en el estado español, y por tanto no concibe un Sumar sin Podem, "y en esa línea vamos a trabajar, como también nos hubiera gustado aquí que hubiera un Sumar, donde hubiera estado EU, Podem y Compromís, y eso fue una apuesta en la que hace más de un año hemos trabajado y al final no ha sido posible porque Compromís no ha tenido interés".

"En Sumar hemos de estar todos y nosotros trabajaremos para que estemos todos, pues no se podría comprender de otra manera, y hay que comprender y respetar los tiempos de las diferentes organizaciones porque es normal cuando se quiere juntar a muchos", ha añadido.

La lista de Podem-EU en Castelló la componen en los primeros lugares Marisol Barceló (Podem), Silvia Peris (EU), Josep Trullen (Podem), Francisco Alberola (EU), Adoración de los Reyes López (Podem), Saray Vidal (independiente), Rubí Antay (independiente), Antonio Collado (EU) y Guillermo Vicente Guevara (Podem).