Podem rechaza a Camps como recambio de Mazón: "Tan malo es el corrupto como el criminal"

Exige valentía al PSPV, que "no quiso una moción de censura", y a un Compromís "dividido y roto"

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podem rechaza la intención del 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps de asumir el liderazgo del PPCV que actualmente ostenta el jefe del Consell, Carlos Mazón. "Tan malo es el criminal de Mazón como el corrupto de Camps", asevera su coordinadora, Mª Teresa Pérez.

La formación 'morada' considera hipócrita la reaparición de Camps "mientras se representa a sí mismo como un perfil limpio al haber sido absuelto de varios casos de corrupción, en algunos casos por falta de pruebas y en otros porque de haberse cometido delito ya habría prescrito".

"Esta situación no le hace menos culpable y menos corrupto, ya que se libró por cuestiones procedimentales, pero el pueblo valenciano sabe que es un corrupto y todos acabamos hartos de tanta corrupción tras 25 años con el PP gobernando la Generalitat", manifiesta en un comunicado.

De hecho, destaca en el acto donde se presentó como candidato estaba junto a Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante "que lleva la corrupción en las venas y que es íntima amiga del empresario Enrique Ortiz": "A todo su entorno lo condenaron por distintos delitos como prevaricación o cohecho, desde su vicepresidente a su consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, y su amigo personal Juan Cotino, todos ellos condenados. También su colaborador Rafael Blasco, que acabó en prisión por desviar fondos destinados a cooperación, y así una larga lista. Tenemos récord de corruptos en el País Valencià".

Desde Podem creen que "todo esto forma parte de una estrategia orquestada por Camps al considerar que el PP le debe todavía algo tras los servicios prestados": "Lo que ocurre es que Camps cree que ha pasado un injusto calvario judicial de 15 años y que mientras tanto fue leal al PP, se apartó de todo para no dañarlo y ahora el partido se lo debe y aparece como salvador de la Comunitat Valenciana".

"Está desafiando a Mazón, que ha hecho como si no hubiera pasado nada de la dana y que se ha jactado de volverse del congreso del PP con todo el apoyo del partido, pero en realidad su imagen sigue dañada, hay discrepancias internas dentro del PP sobre si seguir apoyándolo o dejarlo caer y es un inepto, entonces Camps se quiere aprovechar de la debilidad de Mazón", argumentan.

"HAY QUE DESALOJAR AL PP"

Ahora bien, los 'morados' consideran que "no serviría de nada para el bienestar de los valencianos que cambien a un inepto criminal como Mazón por un corrupto soberbio como Camps": "El problema no es solo que Mazón debería dimitir por ser responsable de 228 homicidios imprudentes, el problema es toda una visión patrimonialista de las instituciones por parte del PP, que ha aprobado unos presupuestos xenófobos, machistas y aplica recortes al dictado de Vox y, por tanto, perjudica a los derechos y a los servicios públicos de todos".

"Hay que desalojar al PP, no nos vale un cambio de cromos. Y para eso la izquierda se tiene que reforzar y tener la valentía que no está demostrando el PSPV de Diana Morant, que no quiso ni siquiera hacer una moción de censura a Mazón tras la dana. Aunque no saliera por números, debió atreverse por dignidad, para representar la indignación de los afectados y para decirle las verdades a la cara. Y tampoco lo está demostrando un Compromís dividido y roto, centrado en su representación en Madrid", reivindican.