Podemos tacha de "bochorno mediático" el regreso del rey emérito y censura su "falta de ganas" de "rendir cuentas"

Insiste en que la situación de la monarquía es "totalmente insostenible" y defiende "poder elegir la Jefatura del Estado"

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, y el secretario de Horizonte Republicano de la formación, Rafa Mayoral, han tildado de "bochorno mediático" el regreso de Juan Carlos I a España y ha censurado la "falta de ganas y voluntad" de la monarquía de "rendir cuentas y contarle a la ciudadanía lo que está pasando, más allá de fotos en regatas y disfrutar de las vacaciones".

Así lo han manifestado en declaraciones a los medios este sábado durante la primera jornada de la 'Fiesta de la Primavera' que Podemos celebra este fin de semana en València. Los responsables de la formación han defendido que es "el momento de decir las cosas claras" y, así, han criticado que hay "dos reyes que no rinden cuentas hacia la ciudadanía y llevamos años diciendo que la justicia no es igual para todos".

Verstrynge ha denunciado la "clara situación de inviolabilidad" que, a su juicio, existe en España y la "protección hacia la Casa Real", que además "hace un flaco favor a nuestro país", y ha reflexionado que el problema "no es el rey, es la estructura monárquica y su falta de ganas y voluntad para rendir cuentas".

En esta línea, ha considerado que la situación de la monarquía es "totalmente insostenible" y ha abogado por que España "tiene que pensar en la república no como un fin sino como un proceso y no como palabras vacías", ha remarcado, al tiempo que ha reivindicado que la ciudadanía pueda elegir el modelo de Estado.

En similares términos se ha manifestado el secretario de Horizonte Republicano de la formación, Rafa Mayoral, quien ha planteado la necesidad debatir sobre la democratización del Estado y, al respecto, ha asegurado que precisamente "la falta de democratización demuestra la necesidad de que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir la Jefatura del Estado" ante aquellas estructuras que se han convertido en "copartícipes de los desaguisados de la dinastía monárquica".

"En esta manera de proteger la impunidad de la monarquía se está poniendo en crisis a la Agencia Tributaria porque se acepte una regularización que no se le aceptaría a ninguna otra persona, se pone en peligro el prestigio de la Fiscalía cuando se emiten decretos que no hay por donde cogerlos, se pone en riesgo al Supremo cuando se archivan denuncias que tienen indicios claros de delito y se pone en cuestión el Congreso de los Diputados cuando los letrados no nos dejan debatir sobre la estructura del Estado", ha pronunciado.

"VEMOS A MUCHO 'JUANCARLISTA'"

Así, ha considerado que "más tarde o temprano se tendrá que resolver" la honorabilidad de la monarquía y, en cuanto a su formación, ha apuntado que "mientras no nos dejen discutir en el parlamento sobre la estructura del Estado lo vamos a hacer con la gente en la calle".

"Los demás no sabemos dónde van a estar, vemos a mucho 'juancarlista' como vergüenza para taparle los escándalos de corrupción sistemática que ha sido la nota de su reinado", ha añadido.

Sobre este asunto, ha lamentado que las medidas tomadas en el Pacto de la Zarzuela "no garantizan ningún mecanismo para evitar que esta situación se vuelva a repetir" y ha insistido en que la Jefatura del Estado "ha de estar sometida a la soberanía popular".

Finalmente, Mayoral ha denunciado la existencia de un pacto entre partidos como el PSOE, PP, Cs y Vox para "evitar que haya un debate público abierto sobre cuál debe ser la estructura del Estado y evaluar cómo ha funcionado la Jefatura a lo largo de los últimos años".