1135765.1.260.149.20261120122943 La Policía Nacional desmantela un punto de venta de cocaína y detiene a una pareja - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de cocaína ubicado en una vivienda de la localidad valenciana de Torrent y han detenido a una mujer y un hombre, ambos moradores del inmueble, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas.

En el registro del inmueble se han incautado más de 650 gramos de cocaína, dinero en efectivo, tres básculas de precisión, así como un arma corta simulada y dos vehículos.

Según informa la Jefatura Superior en un comunicado, la investigación fue llevada a cabo por agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent, quienes tuvieron conocimiento de la posible existencia de un punto de distribución de sustancias estupefacientes en un domicilio de esta localidad desde el que, presuntamente, una pareja se dedicaba a la venta al menudeo de cocaína.

Se detectó un constante trasiego de personas Las primeras gestiones permitieron identificar a los dos investigados y establecer diversos dispositivos de vigilancia sobre la vivienda, una casa adosada de Torrent.

Durante las pesquisas practicadas, los agentes detectaron un constante trasiego de personas compatible con la actividad propia de los denominados "puntos negros" de venta de droga. Los investigadores observaron cómo numerosos individuos acudían al inmueble, permanecían escasos minutos en su interior y abandonaban posteriormente el lugar, siguiendo un patrón característico de este tipo de transacciones.

Asimismo, se comprobó que ninguno de los investigados desarrollaba actividad laboral conocida, pese a disponer de una vivienda unifamiliar aparentemente reformada y utilizar vehículos de elevado valor económico.

Ante tales indicios, la Policía Nacional llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda investigada. Como resultado, los agentes intervinieron cerca de 660 gramos de cocaína, 630 euros en efectivo, tres básculas de precisión utilizadas presuntamente para el pesaje de la sustancia estupefaciente, un arma corta simulada y dos vehículos.

Finalmente, los dos moradores, un hombre y una mujer, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pasaron a disposición de la autoridad judicial.