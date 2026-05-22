La Policía desmantela un punto de venta de droga frente a un colegio en Torrent

Droga intervenida - JEFATURA

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la localidad valenciana de Torrent un punto de venta de sustancias estupefacientes al menudeo, concretamente de marihuana y hachís. El inmueble utilizado para la actividad ilícita se ubicaba frente a un centro escolar, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación comenzó cuando el Grupo de Drogas de la Comisaría de Policía Nacional de Torrent recibió informaciones que apuntaban a la existencia de un posible punto de venta de sustancias estupefacientes en un domicilio ubicado en las proximidades de un colegio.

A raíz de estos datos, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del inmueble y detectaron un trasiego constante de compradores, en su mayoría jóvenes.

Durante el transcurso del dispositivo, los investigadores observaban cómo los compradores acudían a la vivienda y esperaban en la puerta de entrada sin llamar al timbre, manipulando sus teléfonos móviles para comunicarse con el vendedor a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

A los pocos segundos, el sospechoso les abría la puerta y accedían al interior, abandonando el edificio tras un breve espacio de tiempo de entre cuatro y cinco minutos. Con los indicios recabados, el día 5 de mayo se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio investigado.

Como resultado, los agentes intervinieron cerca de 700 gramos de marihuana dispuestos para su distribución, 125 gramos de hachís y 4.100 euros en efectivo presuntamente procedentes de la venta de la droga.

Por estos hechos, el morador de la vivienda fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y pasó a disposición de la autoridad judicial.