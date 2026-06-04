La Policía detiene al autor de seis robos de vehículos de alquiler en el aeropuerto de Valencia

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un varón de 44 años como presunto autor de, al menos, seis robos de vehículos de alquiler cometidos en el aeropuerto de Valencia. Las sustracciones tuvieron lugar entre el 15 y el 30 de abril, cuando el ahora arrestado supuestamente se hizo pasar por un empleado de la empresa de alquiler para quedarse con las llaves de los turismos sin levantar sospechas.

Según ha informado la Policía en un comunicado, las investigaciones, llevadas a cabo por agentes del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Valencia, se iniciaron tras recibir varias denuncias en las que desde diversas empresas de alquiler de vehículos ponían en conocimiento la sustracción de turismos en el aeropuerto.

En todos los casos el presunto autor empleaba el mismo modus operandi: actuaba casi siempre de noche y, haciéndose pasar por un trabajador de una empresa de alquiler de vehículos, recepcionaba las llaves de los clientes mediante engaño para posteriormente sustraer el turismo.

Una vez que tenía el coche en su poder, lo estacionaba en otro aparcamiento del mismo aeropuerto, o incluso se desplazaba a otra terminal, y escondía las llaves en los muelles de los amortiguadores de la rueda delantera izquierda. Allí dejaba el coche aparcado un "tiempo prudencial", a fin de comprobar que no era localizado por la empresa de alquiler, y posteriormente él mismo o una tercera persona lo retiraba del lugar.

De este modo, tal y como averiguaron los investigadores, el sospechoso sustrajo hasta seis vehículos en el aeropuerto de Valencia entre el 15 y el 30 de abril. Por este motivo, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y prevención, además de lograr, tras una ardua investigación, identificar al presunto autor de los robos.

El dispositivo policial culminó el pasado 13 de mayo, cuando el sospechoso presuntamente sustrajo un vehículo cambiando el modus operandi que solía emplear: esta vez actuó a plena luz del día y cuando los clientes ya tenían las maletas cargadas en el vehículo para disfrutar de su estancia en Valencia. El ahora arrestado huyó del lugar a bordo del turismo sustraído y llegó incluso a fracturar la valla de seguridad de salida del aparcamiento.

PLACAS DE MATRÍCULA CAMBIADAS

La rápida actuación de los policías, en coordinación constante con la Sala CIMACC 091 de Madrid, permitió localizar el coche en el aeropuerto de Madrid, donde el autor estacionó el vehículo robado y sustrajo otro turismo.

Este último turismo robado fue hallado poco después en el distrito madrileño de Ciudad Lineal por un indicativo de paisano, a fin de evitar que el presunto autor se percatase de la presencia policial. El coche tenía las placas de matrícula cambiadas y el sospechoso se encontraba en su interior, momento en el que fue detenido.

El arrestado, con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, ha pasado a disposición judicial. Los investigadores recuperaron además hasta siete vehículos sustraídos.