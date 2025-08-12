La Policía de la Generalitat halla en l'Horta Sud una nave de despieces irregulares de coches comprados a desguaces

La actuación se enmarca en las labores de control de los residuos generados por la dana

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Medio Ambiente de Valencia de la Policía de la Generalitat ha localizado una nave donde supuestamente se realizaban despieces irregulares de vehículos adquiridos a desguaces para, después, remitir piezas a terceros países, principalmente motores y piezas de carrocería, según informa la Conselleria de Emergencias en su cuenta de X.

La intervención, en una zona de la comarca de l'Horta Sud, se ha llevado a cabo dentro de las actuaciones enmarcadas en las labores de control de los residuos generados por la dana del pasado 29 de octubre.

La unidad remitirá los informes elaborados a las distintas entidades competentes, según indica la Conselleria. Fuentes de este departamento han señalado a Europa Press que el origen exacto de todos los vehículos no se puede saber, si bien no se descarta que algunos puedan ser afectados por la dana.