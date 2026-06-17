La Policía Local de València detiene en el último mes a tres jóvenes de la 'banda del caballito'

Imagen de las motocicletas intervenidas el pasado fin de semana de los jóvenes investigados por hacer caballitos - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de València han detenido en el último mes a tres jóvenes que presuntamente forman parte de la conocida cmomo 'banda del caballito'. A los detenidos se les atribuyen delitos contra la seguridad vial, según ha informado en un comunicado.

Según señala este cuerpo de seguridad, desde hace unas semanas se han difundido por internet vídeos de los conocidos como 'La banda del caballito', unos jóvenes que han estado circulando "de manera irregular" con motocicletas por diferentes puntos de València y su área metropolitana.

En las últimas semanas la Policía Local de València ha estado trabajando para atajar estas conductas "imprudentes" en la ciudad y, de momento, han realizado tres detenciones por delitos contra la seguridad vial en el último mes.

Precisamente este pasado lunes la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria (Valencia), en funciones de guardia, acordó la libertad para cinco hombres detenidos el fin de semana mientras circulaban en motocicleta por la autopista de forma temeraria y en grupo. Para uno de ellos ha dictado medidas cautelares de privación del permiso de conducción e intervención de vehículo.

Los cinco quedan investigados en una causa abierta por los delitos de conducción temeraria y falsedad, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

CIRCULACIÓN "TEMERARIA" DE 25 MOTOCICLETAS

Los hechos se remontan al sábado por la tarde cuando, sobre las 18.00 horas, numerosos ciudadanos alertaron al '112' de la circulación temeraria de un grupo de unas 25 motocicletas, la mayoría sin matrícula, con grave riesgo de ocasionar siniestros viales. Los motoristas estaban realizando "caballitos" y reteniendo la circulación en la A-7, a la altura de Torrent, según la Guardia Civil.

Sobre las 18.20 horas el dispositivo de Guardia Civil desplegado interceptó al grupo en la CV-35 a la altura de l'Eliana y se procedió a ordenar su parada, aunque hicieron caso omiso a las órdenes de los guardias civiles. Alguno de los integrantes del grupo supuestamente llegó a acometer a los agentes, se produjo un atropello de carácter leve a un teniente y causaron daños en un vehículo oficial que quedó inutilizado para continuar el servicio.

En ese momento se detuvo a uno de los presuntos autores de los hechos. Con el apoyo de la Comandancia de Valencia, que envió al lugar la USECIC y distintas patrullas de la Compañía de Llíria, se activó un dispositivo de búsqueda y localización del resto de integrantes del grupo, que fueron detectados en el polígono industrial de Llíria, donde se sorprendió a una furgoneta cuando trataba de cargar las motocicletas para ausentarse del lugar.

Los agentes arrestaron a cinco personas más, una de ellas un menor de 16 años. Al mismo tiempo, por una patrulla del Destacamento Valencia-A, se interceptó en uno de los accesos de la CV-35 al polígono de Llíria a un menor de 12 años, también parte del grupo, que conducía una de las motocicletas. El joven fue puesto a disposición de sus padres.